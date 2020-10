Septembra na Hrvaškem spet manjši obisk

Zmagovalca Istra in otok Vir

Med gosti iz tujine je na Hrvaškem najbolj priljubljen Rovinj. FOTO: Denis Lovrovic/AFP

Najbolj priljubljeni turistični kraji na Hrvaškem - med hrvaškimi gosti:

1. Vir

2. Crikvenica

3. Malinska-Dubašnica

4. Mali Lošinj

5. Novalja



- med gosti iz tujine:

1. Rovinj

2. Poreč

3. Umag

4. Medulin

5. Mali Lošinj

Vir: eVisitor

September na Hrvaškem turistično ni bil tako uspešen kot prejšnja meseca. Našteli so skoraj 539.000 prihodov turistov, ki so ustvarili nekaj več kot 4,86 milijona prenočitev; prvih je bilo za več kot tri četrtine manj kot v tem mesecu lani, prenočitev pa za 62 odstotkov manj, je objavila hrvaška turistična skupnost (HTZ). Največ tujih gostov je bilo iz Nemčije, Poljske in Slovenije.Večino prihodov so prejšnji mesec na Hrvaškem ustvarili gostje iz tujine, ki jih je bilo 397.000, kar je za več kot 80 odstotkov manj kot septembra lani. Tuji turisti so ustvarili 3,6 milijona prenočitev ali 68 odstotkov manj kot v istem času leta 2019. Na rezultat so prav gotovo vplivale omejitve, ki so v tem mesecu že veljale v nekaterih državah, tudi v Sloveniji, ob vračanju s Hrvaške.V mesecih prej, ko je bilo omejitev bistveno manj, so bili turistični rezultati pri južnih sosedih kajpak bistveno boljši; avgusta, denimo, so prešteli skoraj 2,7 milijona turističnih prihodov in 21 milijonov prenočitev, kar je približno pol manj kot v primerljivem obdobju lani. V samem vrhuncu sezone, torej v prvih dveh tednih avgusta, so se še posebej veselili sezone, saj so dosegali skoraj 70 odstotkov lanskega obiska.Septembra so največ tujih turistov sprejeli iz Nemčije, sledili so Poljaki, Slovenci in Čehi. Delež nemških turistov je dosegel 27 odstotkov, poljskih in slovenskih približno po deset odstotkov, čeških pa sedem odstotkov. Kot na vrhuncu poletne sezone je bilo tudi prejšnji mesec največ prihodov in prenočitev v hrvaški Istri (135.000 prihodov in 1,3 milijona prenočitev) in Kvarnerju (prvih 96.000, drugih dober milijon), torej skoraj polovica vseh.Med posameznimi turističnimi kraji so pri vrhu otok Vir, Rovinj, Poreč, Umag in Mali Lošinj. Vir je zelo priljubljen predvsem med domačimi turisti, kajti če upoštevamo samo goste iz tujine, so v ospredju Rovinj, Poreč in Umag, Vir je šele na devetem mestu. Večina gostov si je sama organizirala potovanje in namestitev, takih je kar 83 odstotkov. Največkrat so prenočevali pri zasebnikih, ki ponujajo turistične postelje, sledijo hoteli in kampi.Kot je še objavila hrvaška turistična skupnost, so v devetih letošnjih mesecih zabeležili 7,4 milijona prihodov ali za 60 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Z 52,4 milijona prenočitev so dosegli skoraj 51 odstotkov lanskega rezultata.