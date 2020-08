Slovenci na drugem mestu med tujimi gosti na Hrvaškem

V tem mesecu so bili najbolj obiskani turistični kraji v istrski, primorsko-goranski in zadrski županiji. FOTO: Jure Eržen/Delo

Na prvem mestu Nemci

Ta konec tedna so zabeležili trend večjega odliva turistov iz Avstrije in Slovenije. FOTO: Jure Eržen/Delo

Na Hrvaškem se posledice ukrepov zaradi epidemije koronavirusa močno kažejo v zanje zelo pomembnem turističnem sektorju. Od začetka leta 2020 so zabeležili 6,5 milijona prihodov turistov in več kot 44 milijonov prenočitev, kar je le dobra polovica lanskega prometa v istem obdobju, so danes sporočili s Hrvaške turistične skupnosti. Letos so zabeležili slab milijon prihodov Slovencev na Hrvaško in več kot 7,4 milijona prenočitev oziroma 83 odstotkov lanskega prometa v istem obdobju.Slovenija je Hrvaško prejšnji teden uvrstila na rdeč seznam Danes se bo iztekel rok, do katerega je brez odredbe karantene še mogoča vrnitev Slovencev , ki jih je uvrstitev Hrvaške na rdeč seznam doletela med bivanjem v tej državi. Kot so sporočili s hrvaške turistične skupnosti, se ta ukrep že pozna.»Ta konec tedna opažamo večji odliv turistov iz Avstrije in Slovenije, medtem ko gostje iz Nemčije v velikem številu nadaljujejo bivanje v hrvaških destinacijah. Čeprav smo v Veliki Britaniji na seznamu tveganih držav, letala z novimi britanskimi turisti redno pristajajo na letališčih Dubrovnik in Split,« so zapisali v sporočilu za javnost.Slovenci so bili v avgustu sicer drugi najpomembnejši tuji turisti na Hrvaškem. Največ gostov so med 1. in 23. avgustom dobili z nemškega trga, sledi domači hrvaški trg, slovenski pa dosega 2,6 milijona prenočitev, kar je 94 odstotkov lanskega prometa.Največ slovenskih turistov je v avgustu na Hrvaškem počitnikovalo v zasebnih namestitvah, in sicer 100.751, sledijo kampi (73.059) in hoteli (24.612). Komercialne nastanitve beležijo 198.422 prihodov slovenskih gostov, nekomercialne nastanitve pa 52.238.V tem mesecu so največ obiskovalcev sprejele istrska, primorsko-goranska in zadrska županija, med turističnimi kraji pa Umag, Mali Lošinj, Dobrinj, Novalja in Medulin.