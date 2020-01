FOTO:Slovenija na seznamu turističnih ciljev za leto 2020

Pot Juliana Grafika: Delo

Britanci na šestem mestu

Na seznamu alternativnih turističnih ciljev je tudi København. FOTO: Igor Modic

20 predlogov po Guardianu 1. Evropa:

- Slovenija

- Göteborg

- Val di Vara

- Flims Laax Falera

- Rotterdam

- Menorca

- København

- Dunaj

- Romunija

- Finska

- Portugalska



2. Velika Britanija:

- Salford

- Cairngorms

- observatorij v gozdu Davagn

- Isle of Wight



3. svet:

- Fukušima

- Montana

- Vancouver

- Šrilanka

- Patagonija

Množica predlogov

Prehoda iz starega leta v novo ne zaznamujejo le zaobljube, ampak tudi načrtovanje počitnic. Številni mediji in popotniški portali so tako na svojih spletnih straneh ustvarili sezname predlogov, kam v letu 2020. Izbiro v glavnem krojita dva dejavnika – okoljska naravnanost in čim manjša priljubljenost med turisti. Na lestvici 20 destinacij, ki jih je vredno obiskati po presoji novinarjev britanskega Guardiana , je tudi Slovenija.Pokrajina v Sloveniji kar kliče k doživetjem v naravi: skoraj 60 odstotkov države prekrivajo gozdovi, v njej je več kot 40 parkov in naravnih rezervatov, pišejo pri Guardianu. Nekatera območja, kot je Blejsko jezero, so sicer v zadnjih letih že preplavljena z obiskovalci, ugotavljajo, še vedno pa večina dežele sodi med manj prepoznavne turistične cilje, poleg tega se vlada v strategiji zavzema za trajnostni razvoj.Med doživetji so izpostavili 270-kilometrsko pohodno pot Julijana, na kateri se je vsekakor mogoče izogniti množicam turistov, prav tako številne kolesarske poti v okviru projekta Bike Slovenia Green, kjer je mogoče športne dejavnosti preplesti s kulinaričnimi doživetji.Za Britance pripravljajo različne ture tudi njihove agencije, med njimi je, denimo, potovanje po Sloveniji z vlakom. Otočani so sicer na šestem mestu med obiskovalci naše države, lani jih je bilo med vsemi za 4,3 odstotka. Na prvem mestu so Italijani (15,6 odstotka), sledijo Avstrijci (11,3), Nemci (11,2), Hrvati (4,8) in Nizozemci (4,4 odstotka). V prvih enajstih mesecih lanskega leta je Slovenija zabeležila 5,9 milijona turističnih prihodov, od tega 4,5 milijona iz tujine.Med druge turistične cilje, ki jih je vredno obiskati v Evropi, je omenjeni britanski časopis uvrstil še švedski Göteborg, predvsem zaradi ekološke usmerjenosti. Mesto je pri vrhu globalnega indeksa trajnostnih destinacij, ekoloških certifikatov nimajo le turistične zmogljivosti, ampak tudi številne kulturne ustanove, kot so tamkajšnja opera, koncertna dvorana ali zabaviščni park Liseberg. V prid mu med drugim štejejo tudi to, da gostijo največji polmaraton na svetu ter tekmovanje v plavanju in teku.Povezanost z naravo je tudi osrednja prednost, ki jo izpostavljajo pri pokrajini Val di Vara na severozahodu Italije. To je največje in najmanj poseljeno območje v znamenitih Cinque Terre, na kar 55 odstotkih doline je razvito organsko kmetovanje (v vsej Italiji je ta delež enajstodstoten), več kot sto obratov ima ekološke certifikate, kmetje se povezujejo v zadruge in od predlanskim pripravljajo biofestival.Prvi trojici sledijo smučišče Flims Laax Falera v Švici, Rotterdam (Nizozemska), Menorca (Španija), København (Danska), Dunaj (Avstrija), Romunija, Finska in Portugalska.Podobne lestvice so pripravljali številni drugi portali, med najprepoznavnejšimi je Lonely Planet. Med državami je na vrh postavil Butan, med mesti Salzburg, med regijami svilno cesto v osrednji Aziji, med območji, kjer turist največ dobi za svoj denar, pa provinco Vzhodna Nusa Tenggara v Indoneziji. Portal Bloomberg je na vrh postavil Črno goro kot alternativo preveč obiskanim obmorskim krajem na Hrvaškem, severno Italijo (alternativa Siciliji in Apuliji), Jonske otoke v Grčiji, Yosemite v ZDA in Kirgizistan, če naštejemo le nekaj destinacij z vrha seznama.Tudi National Geographic se je pri oblikovanju prvega predloga vrtel v soseščini. Na vrh turističnih ciljev za leto 2020 je uvrstil Mostar v Bosni in Hercegovini, na drugo mesto provinco Guizhou na Kitajskem, nato regijo Tōhoku na Japonskem, pohodno pot Országos Kéktúra na Madžarskem in mesto Telč na Češkem, če se znova omejimo na prvih pet.