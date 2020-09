Slovenija, turistični cilj za 2021

Preberite še:

Ana Roš, pejemnica dveh Michelinovih zvezdic, je tudi zvezda tujih ocenjevalcev Slovenije kot turistične destinacije. FOTO: Jure Eržen/Delo

Naravnost neverjetno je, da Slovenije, ki tiči med priljubljenima Italijo in Hrvaško, še niso preplavili turisti, navsezadnje njene turkizne reke in jezera ter zasneženi vrhovi prevzamejo tudi najbolj tiste, ki so prepričani, da so videli že vse. S temi besedami je ameriški popotniški portal Condé Nast Traveler pospremil uvrstitev Slovenije na vrh najboljših turističnih ciljev za leto 2021 V času širjenja covida-19, ki je tako rekoč ustavil mednarodne turistične tokove, se zdi takšno priznanje bolj nizanje lepih opisov kakor pa resničen doprinos k turistični prepoznavnosti, toda oblikovalci lestvice pri tem opozarjajo predvsem, da je novi koronavirus spremenil način potovanja. V letu 2021 bomo počitnikovali bolj premišljeno, izbirali lokacije, ki so manj prepoznavne, so zapisali, bolj cenili izkušnje in male stvari, ki jih prinašajo potovanja, ter raziskovali lokalno kulinariko.V Sloveniji so kot osrednjo zanimivost omenili Blejsko jezero, ki po njihovi oceni kljub temu, da je med najbolj prepoznavnimi v Evropi, ostaja mirno in spokojno, ter izpostavili kulinariko in vino ter letošnje prejemnike sedmih Michelinovih zvezdic, predvsem Hišo Franko in kuharsko mojstricoz njenim domiselnim jedilnikom, pa tudi restavraciji Strelec na Ljubljanskem gradu in Dam v Novi Gorici. V letu 2021 prihaja Slovenija v ospredje tudi kot evropska gastronomska regija, so še omenili.Na lestvici je sicer nanizanih 25 turističnih destinacij po vsem svetu, Sloveniji sledijo angleški Yorkshire, portugalski Melides, Združeni Arabski emirati in Kanarski otoki.