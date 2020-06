Slovenski booking ali kako najti skrite kotičke Slovenije

Od jutri bo zaživel prvi slovenski portal po vzoru znane spletne platforme booking.com. Spletna stran MojaSlovenija.org bo na enem mestu ponudila celovit nabor slovenskih namestitvenih kapacitet, od hotelov do zasebnih apartmajev, turističnih kmetij, glampingov, športnih aktivnosti, vodenih aktivnosti in drugih turističnih doživetij.



K oživljanju slovenskega turizma, ki ga je epidemija koronavirusne bolezni 19 najbolj prizadela, bo najbrž pripomogel tudi novi portal Moja Slovenija. Posebnost bo ta, da bodo na slovenskem portalu namestitve, ki niso dostopne na bookingovi platformi. Na spletne strani bo mogoče urediti le rezervacijo pri določenem ponudniku, ne pa je tudi plačati. To bodo gostje opravili neposredno pri ponudniku, zato pričakujejo, da bo Moja Slovenija zanimiva predvsem za imetnike turističnih bonov.



Ob predstavitvi je soustanovitelj portala Viljam Kvalič pojasnil, da so navdih našli pri tujih portalih, vendar novi slovenski portal vključuje samo domačo ponudbo. Poudaril je, da ne želijo izključevati nikogar, zato je na portalu prostor tako za planinske koče kot najprestižnejše hotele. »Slovence želimo spodbuditi, naj raziščejo skrite kotičke svoje države, ki jih še ne poznajo,« je poudaril Kvalič.

Spodbujajo dopustovanje doma

Idejo so povezali s turističnimi boni, ki naj bi Slovence spodbudili k dopustovanju doma. Tako je pri predstavitvi ponudnikov posebej označeno, kateri kot plačilno sredstvo sprejemajo tudi bone. Portal nameravajo ohraniti in razvijati tudi po koncu obdobja, v katerem so boni na voljo, je dodal soustanovitelj portala Sašo Krumpak.



Projekt podpirajo v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, saj je po besedah direktorja Iztoka Altbauerja fantastična priložnost za vse ponudnike. »Pandemija covida-19 je turističnemu gospodarstvu zadala močan udarec, zato je dobrodošla vsaka spodbuda pri okrevanju,« je poudaril Altbauer.

Preprosta uporaba

Rezervacija namestitve bo preprosta, saj bo uporabnik izbral ponudbo, nato čas prihoda in odhoda, pri tem pa vnese tudi druge podatke, kot so število gostov, njihova starost in morebitne posebne želje oziroma zahteve. Celoten znesek bo nato poravnal pri ponudniku.



Prav zato, ker se pobudniki projekta zavedajo, da turistična ponudba ni le prenočitev oziroma namestitev, ampak veliko več, si želijo, da bi pritegnili tudi druge, ki zagotavljajo še druge aktivnosti, oglede in podobno. Namen je, da celostno predstavijo slovensko turistično ponudbo. K uporabi portala želijo privabiti tudi tujce, zato bo vsebina kmalu prevedena v angleščino in nekatere druge jezike.



Na portalu je trenutno predstavljena ponudba okoli 60 hotelskih podjetij, nenehno pa se dopolnjuje. Predstavitev projekta so izkoristili tudi kot spodbudo ponudnikom, naj stopijo z njimi v stik in si s tem povečajo možnosti za obisk gostov. Najpomembnejša pa je želja, da bi gostje na portalu našli idejo za oddih v Sloveniji, ki skriva veliko lepot, ki so večini še neznane.