FOTO:Spregledanih kotičkov je veliko, a je težje priti do njih

V Pomurju, tako kot po vsej Sloveniji, je veliko od glavnih turističnih tokov odmaknjenih in od množic atrakcij željnih obiskovalcev spregledanih turističnih kotičkov, ki pa so pogosto veliko bolj pristni in lahko tistim, ki se potrudijo priti do njih, ponudijo bolj neposreden stik s pokrajino in ljudmi. Izbrali smo nekaj takšnih, ki jih vodijo predvsem lokalne skupnosti, društva ali zagnani posamezniki in ki bi jih bilo zanimivo obiskati. Ekosocialna kmetija Kocljevina v Prosenjakovcih Že dobrih pet let deluje v nekdanji stražnici in begunskem centru v Prosenjakovcih ekosocialna kmetija zavoda Kocljevina. Odkar je občina ...