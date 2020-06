Tisoč otokov za tisoč možnosti

Galebove stene Foto: Aleksandar Gospić

Kje začetiPri plažah, seveda. Hrvaška jih ponuja več kot tisoč in zadovoljile bodo vse okuse in potrebe. Družinam prijazne, ki bodo s svojo ponudbo poskrbele za vaše brezskrbne družinske počitnice, lahko najdete na vseh koncih obale, od medulinskeprek rabskedona otoku Lošinj inv bližini Vrboske na otoku Hvar. Če pa ste se Hrvaško odločili, takrat pa ne gre zamuditi obisk prisrčne skritena otoku Vis, ki je razglašena za najboljšo plažo v Evropi. Še en skriti zaklad, kjer se boste počutil kot na zasebni plaži, sona otoku Cresu. Tam boste po navadi srečali le nekaj plavalcev, pred vami se bo odprla panorama kot z razglednice. Za nekaj popolnoma drugačnega in neverjetnega poskusitena otoku Mljet. Na tej plaži ne boste našli ne hotelov ne restavracij, le nekaj manjših lokalnih točk s tradicionalno hrvaško hrano, obkroženih z gostim borovim gozdom in bližnjim narodnim parkom. Resnično robinzonsko doživetje!Zaljubite se v naravoPoleg osupljivih naravnih lepot, ki jo ponujajona otoku Cres aliinna Biševu, odkrijtein legendo, ki jo skriva rajski otok Mljet. Ljubitelji živali bodo na svoj račun prišli ob opazovanjuna Cresu, svoje najmlajše navdušite z izletom zv okolici Lošinja. Enega med njimi lahko celo posvojite, mu nadenete ime in prejemate informacije o njegovih dogodivščinah. Pika na i za vsakega ljubitelja neokrnjene narave je obisk 140 otočkov, ki je najgostejši arhipelag v Sredozemskem morju in je kot tak naravno zaščiteno območje. Jadranje med temije nekaj, kar vam bo zagotovo še dolgo po počitnicah grelo srce.Tradicija in kulinarikaVsak pravi dopust se začne z. Riba je priljubljena delikatesa jadranske obale z možnostjo priprave, ki ne pozna meja. Vsako mestece ima svoje recepte, ki se prenašajo iz roda v rod, ima male skrivnosti za velik ulov in svoje zgodbe. Toda v nekaterih krajih so ribe veliko več kot vse našteto – so življenjski slog. Tukaj je treba omeniti(Ugljan), najbolj ribiško mestece srednjega Jadrana, dom sardel in inčunov ter sinonim za plave ribe in specialitete. Brez rib ne bi bilo še enega starega mesteca, in sicer. Od ulova rib je bila odvisna usoda celotnega mesta, še danes pa veljajo dnevi, ko ribiči na tržnico pripeljejo iglice za resnične kulinarične praznike.Tisoč otokov in kilometri obale bodo poskrbeli zain čudovite spomine, dobra novica pa je, da si tega ni treba več predstavljati, saj so vaše naslednje počitnice tik pred vrati. Potopite se v neverjetne barve in dovolite, da vam tišina in vonj morja pobožata srce.