FOTO:Turizem smo za zdaj ljudje ... doma

Največ odhodov šele od 1. junija

AirDNA: Velik padec povpraševanja in cen Strokovnjaki svetovalnega podjetja AirDNA, ki analizirajo uporabo spletne platforme airbnb, so v najnovejši raziskavi (objavili so jo 11. marca) ugotovili, da pandemija koronavirusa najbolj vpliva na kratkoročen najem nepremičnin.

Tako so februarja in marca v Pekingu, Tokiu, Milanu in Seulu povpraševanje po najemu nepremičnin in prihodki iz te dejavnosti močno padli. Večina ameriških trgov za zdaj ostaja stabilna, odpovedi dogodkov v Barceloni pa so tamkajšnjim gostiteljem zadale največji udarec. Tisti, ki še oddajajo nepremičnine prek airbnb, trenutno zelo znižujejo cene, saj želijo s tem spodbuditi potovanja, ugotavljajo v AirDNA.

Dobra novica je, pravijo strokovnjaki, da je način rezervacij prek airbnb precej lokaliziran in odvisen od določenih turističnih destinacij. In kako je v Ljubljani? Po podatkih AirDNA je v prestolnici za najem prek airbnb še vedno na voljo 1695 nepremičnin (marca lani jih je bilo 2516), gostitelji pa so cene močno znižali. To gre pripisati tako sezonskemu gibanju cen kot tudi vplivu epidemije koronavirusa. Cene za najem stanovanja na osebo so trenutno od 20 do 30 evrov na dan, odvisno od lokacije. Še vedno je najdražji najem v središču prestolnice, kjer se cene gibajo od 30 do 50 evrov na dan.

Airbnb: uradni ponudniki so zaprli vrata

Upanje umre zadnje, bi lahko sklepali po oglasih turističnih agencij za prvomajske počitnice, pri nekaterih celo za velikonočne praznike. V agencijah večinoma pojasnjujejo, da jim še ni uspelo prilagoditi spletnih strani, ker so te dni prezaposleni z odpovedmi počitniških paketov do konca marca oziroma sredine aprila, obveščanjem v zvezi z njimi ter vračanjem denarja, nekateri tudi ljudi v njihovo domovino . Glede prvomajskih počitnic pa še čakajo na uradna obvestila.Poslovalnice turističnih agencij so zaprte, tam je le nekaj dežurnih zaposlenih, ki se ukvarjajo z obveščanjem o odpovedih in vračanjem denarja za počitniške pakete, ki jih zaradi pandemije koronavirusa ne bo mogoče izvesti, je poročala Nataša Jeza Kotnik iz turistične agencije Sonček. Tudi oglaševanje so ustavili. »To so zelo slabi časi za nas, vsaj nekaj zaposlenih bomo najbrž morali poslati na čakanje, verjetno vseh ne bomo mogli obdržati,« je dejala. Na vprašanje, ali so njihove stranke še kje v tujini, nismo dobili natančnega odgovora, le »gotovo jih je nekaj«.Ker se razmere tako hitro spreminjajo, ni mogoče dajati napovedi, toda vse bolj kaže, da bo treba tudi pakete za prvomajske počitnice odpovedati, čeprav so Sončkove ponudbe v zadnjem trenutku, denimo, še vabile v Portorož – do 5. aprila.Tudi v največji turistični agenciji, Kompasu, so te dni bolj usmerjeni v reševanje situacije. »Trenutno odpovedujemo vse odhode za prihodnje tri do štiri tedne,« je povedal vodja prodaje Miha Širca. Doletel jih je popoln upad rezervacij, toda zdravje ljudi je na prvem mestu, je dodal. Prvomajskih počitnic še niso povsem odpisali, čakajo na uradne informacije, toda »iskreno in realno«, kot je rekel, bodo najbrž tudi te odpovedane.Kljub temu je za zdaj na njihovi spletni strani še mogoče rezervirati počitnikovanja, ki se začnejo v zadnjih dneh aprila. Prav veliko zapletov zaradi reševanja strank, ki bi bile ujete v katerem od letoviških krajev ali na letališču, niso imeli, razen enega potnika, ki so mu pomagali urediti pot domov prek drugih letališč. »Vse druge aranžmaje pa smo iz previdnosti že prej odpovedali,« je dejal Miha Širca.Iz agencije Relax so sporočili, da so v preteklih dveh dneh poklicali vse kupce, ki imajo rezervacije za odhode do zadnjega marca, in jih obvestili o odpovedih rezervacij zaradi izrednih razmer. Za aranžmaje, ki jih pripravljajo sami, velja odpoved brez stroškov, kupcem pa izdajo vrednostnico za celoten znesek vplačanega aranžmaja. ​Za pakete, ki jih pripravljajo drugi organizatorji, za odhode do 31. marca izjemoma velja odpoved brez stroškov.Vsega skupaj so odpovedali 90 potovanj. Trenutno posebej ne oglašujejo nobenih destinacij, niti prvomajskih počitnic, so pa na njihovi spletni strani ponudbe še vedno objavljene. Kot je povedal Relaxov direktor odnosov z javnostmi Jože Režonja, predvidevajo največ odhodov šele od 1. junija naprej. Njihovi zadnji gostje so se iz tujine vrnili v ponedeljek zvečer.Agenciji Nikal, ki je še prejšnji petek s skupino turistov odpotovala v Turčijo, je v zadnjem trenutku uspelo urediti njihovo vrnitev v domovino. Do zdaj so po besedah Jane Hreščak odpovedali potovanja za več kot 1200 potnikov, v prihodnje se bodo usmerili v sezono jesen/zima 2020.Podobno kot je vrvež povsem zamrl po ulicah Ljubljane, je tudi po nastanitvah, ki ponujajo prenočišča prek airbnb. Na spletni strani je sicer za prihodnja dva tedna še vedno mogoče rezervirati prenočišče, uporabnike čaka le obvestilo, da lahko gostje odpovedo rezervacije z datumom prihoda med 14. marcem in 14. aprilom, opravljene 14. marca 2020 ali prej. »Gostje bodo prejeli vračilo celotnega zneska, gostitelji pa lahko odpovejo brez stroškov oziroma ne da bi to vplivalo na njihov status supergostitelja. Airbnb bo povrnil vse stroške storitve pri odpovedih, ki so zajete v pravilniku.«Kot je pojasnila Zarja B. Mavec, lastnica in direktorica nepremičninskega podjetja Inalbea, je večina ponudnikov nastanitve zaprla, verjetno pa se mnogi niso odjavili, temveč preprosto čakajo, da obdobje izrednih razmer mine. »Že prejšnji teden so prihode odpovedali vsi tisti, ki so jih napovedali, ostali so samo še tisti gostje, ki se zaradi omejitev niso mogli vrniti v domovino ali pa so se ravno zaradi teh odločili ostati,« je navedla sogovornica. Odšli so tudi študentje iz tujine, ki so najemali stanovanja za daljši čas.Največ odpovedi je bilo sicer tik pred zdajci, konec minulega tedna, saj so mnogi »malo po italijansko« vzeli opozorila, so pa, kot je zagotovila, ves čas izvajali preventivne ukrepe. Tako rekoč popoln izpad gostov pričakuje vsaj marca in aprila, posledice pa bodo najemodajalci čutili še bistveno dlje, zato je ta sezona za ponudnike nastanitev tako rekoč izgubljena. Vsaj za tiste, ki delujejo uradno. Tisti, ki oddajajo na črno, pa bodo najbrž delali še naprej.