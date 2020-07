Urbana, hipsterska in raznovrstna destinacija za mladostnike

Taching am See, poletna osvežitev ©DZT FOTO: Günter Standl

Ne glede na to, kaj vas zanima, potujete sami ali s prijatelji, mladim popotnikom Nemčija ponuja pester program, ki vas ne bo pustil ravnodušnih.Sprehodi po plaži, razgledi na gore, jezerske krajine in gozdovi, ki jim ni videti konca ... Počitniška dežela Nemčija ponuja vse to in še veliko več. Nemčija ima raznoliko naravo , v kateri domujejo redke rastlinske in živalske vrste ter impresivne naravne krajine. Skoraj 50 % države obsegajo rezervati za divje živali, skoraj tretjino države pa pokrivajo gozdovi. Ljubitelji aktivnosti na prostem bodo navdušeni nad številnimi gorami , od katerih je 23 vrhov višjih od 2500 metrov. Ljubitelji vode se lahko naplavajo v enem od 30.000 jezer ali eni od več kot 800 rek ali pa poiščejo svoj kotiček na 2600 km dolgi nemški obali.Če imate radi nenavadna prenočišča, vam tudi zunaj Posarja ne bo treba predolgo iskati. Kaj pravite na premetavanje po dišečem senu? Crkljanje pod toplo odejo v igluju? Sproščanje v znameniti nemški plažni košari Strandkorb? V počitniški deželi Nemčiji lahko dobite vse to. Če želite izkusiti pristno naravo, boste gotovo z veseljem preživeli noč v eni od drevesnih hišic Baumhaushotela Kriebelland, ki je hkrati tudi izvrstno izhodišče za izlet v nacionalni park Saška Švica.Nemčija je je že od nekdaj impresivna počitniška destinacija z vznemirljivo kulturo , raznovrstno pokrajino in dolgo zgodovino. Temu lahko dodamo še bogato kulinariko. Kaj še lahko pove več o državi in njenih prebivalcih kot prav kulinarika in z njo povezane tradicije Pijača in jedača sta eden od načinov, da se potopite v življenjski slog regije in doživite nekaj nepozabnih izkušenj. Hrana je preprosto del kulture – in Nemčija je lahko ponudi veliko.Ne glede na to, ali se odpravljate na romantični oddih z boljšo polovico ali na druženje s prijatelji – to bo prijetna prenočitev, ki vam bo še dolgo ostala v spominu. V Nemčiji je mogoče združiti kulturo,, aktivne počitnice in kulinarično doživetje – zato je to za mlade idealna popotniška destinacija, po kateri lahko potujejo varno, poceni in enostavno Nemčija je s svojo slikovitostjo pravi raj tudi za tiste, ki želijo polepšati svoj instagramski profil ali preprosto narediti nekaj izvrstnih fotografij in instragramskih zgodb. Obiskovalce z vsega sveta navdušujejo most Rakotzbrücke na Saškem, romantična četrt Schnoorviertel v Bremnu in impozantni grad Eltz v Porenju - Pfalški. Se vam ne ljubi potovati? Odlične fotografije lahko posnamete tudi v enem od številnih instagramskih pop-up muzejev! V muzeju Bee Yourself v Michelstadtu vas do začetka avgusta 2020 čakajo zanimivosti, kot so zlata straniščna školjka, pisarna v slogu pop arta in bar s tropskimi rastlinami; muzej Cali Dreams v Düsseldorfu obiskovalce do konca julija 2020 vabi, da si ogledajo in preizkusijo bazen iz rožnatih žogic, limonadno steno in rožnati kadilak; muzej Supercandy v Kölnu pa do oktobra 2020 med drugim ponuja starošolsko bencinsko črpalko, rožnato zaporniško celico in retro diner. Veliko smeha in super fotografij vam ne uide!Nemčiji lahko na Instagramu sledite tukaj