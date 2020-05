FOTO:V vsaki dolini dvorec, na vsakem griču grad

Stare dvorce in gradove vidimo v različnih delih Evrope, še posebej veliko jih je vzhodno in južno od Dunaja, na Štajerskem – tako na Avstrijskem kot na Slovenskem –, na Gradiščanskem pa tudi na severu Hrvaške. Dežela Gradiščansko (nem. Burgenland) je po svojih gradovih, verigi utrdb na vzhodu Avstrije, dobila tudi ime.Ta del nekdanje ograde iz gradov Habsburžanov je območje, ki ima eno največjih gostot dvorcev, samostanov in vojaških obrambnih utrdb na svetu. Stare zgradbe so že vrsto let povezane v turistično-marketinško delovno skupnost Cesta gradov (Schlösserstrasse ali Castle road)). Njen predsednik, Andreas ...