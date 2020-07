Zdrave poletne počitnice v Hotelih LifeClass Portorož

Dih jemajoč razgled iz Mind Hotela Slovenija FOTO: LifeClass

Pristno morsko doživetje

Ribe so zdrava poletna hrana FOTO: LifeClass

Tudi sprostitev je del zdravja

Tudi sprostitev na prenovljeni plaži Meduza dobro dene FOTO: LifeClass



Nahranite svojo dušo in telo

Slovenska Obala ponuja ogromno možnosti za sprehode ob morju FOTO: LifeClass

Zato je prav, da si za počitniško destinacijo izberemo kraj, kjer bomo lahko aktivni večino časa in, seveda, kjer bomo unovčilivas že ta konec tedna vabijo na krajši morski pobeg. Za vas so pripravili posebne pakete , ki združujejo prijetno bivanje, pester zabavni program in kulinarično razvajanje. Po krepčilnem spancu v udobnih sobah vas za lepši začetek dneva čaka zdrav mediteranski zajtrk. Pred njim ali po njem si izberite katero izmed aktivnosti , ki vas bo napolnila z energijo in okrepila vaš imunski sistem. Naj bo to jutranje razgibavanje na plaži ali plavanje ob sončnem zahodu – pomembno je le, da tudi na dopustu poskrbite za svoje dobro počutje!Po športnih aktivnostih nič ne prija bolj kot razvajanje na plaži. Tudi slovenski ščepec Sredozemlja ponuja plaže za vse okuse. Sanjarite o poležavanju na urejenih zelenicah in belem istrskem kamnu, ki se zliva z modrino morja? Potem je danes pravi trenutek, da rezervirate namestitev v Hotelih LifeClass Portorož in si zagotovite ležalnik na eni najbolj ekskluzivnih plaž na Jadranu. Plaža Meduza se lahko pohvali s slikovito lego v Piranskem zalivu ob glavni portoroški promenadi in vrhunsko ponudbo storitev. Odrasli se boste lahko razvajali kar v dveh prestižnih masažnih paviljonih, svoje najmlajše pa oddali v varstvo animatorjem Mini kluba . Poskrbljeno bo tudi za okrepčilo – v naravni senci bara in restavracije Meduza so vam na voljo dnevno sveže jedi. Izbirate lahko med poletnimi solatami, raznovrstnimi prigrizki, izvrstnim sladoledom, sezonskim sadjem in prvovrstno ponudbo osvežilnih napitkov, ki se poleti še najbolj priležejo.Ne odlašajte, ampak čim prej rezervirajte aktivne počitnice na slovenski obali, kjer boste nahranili svojo dušo in telo. Sprehodi po čudovitih obalnih poteh, kolesarjenje po pisanih vasicah v zaledju, pikniki pod oljkami in neštete morske aktivnosti – vse za zdrav duh v zdravem telesu!Naročnik oglasa je Istrabenz Turizem, d. d.