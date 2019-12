Zimski šport za celotno družino

Smučanje z razgledom na gore FOTO: Andi Frank

Na voljo so smučarski tečaji za otroke, začetnike in napredne smučarje. FOTO: Andi Frank

V Zillertalu bo vsak našel primerno smučarsko vozovnico. FOTO: Wortgoetter

Šport, užitek in prvorazredna sprostitev: v »prvi počitniški regiji v Zillertalu« bodo družine zagotovo prišle na svoj račun. V »najbolj aktivni dolini Avstrije« se med glavnima krajema Fügen in Kaltenbach razprostira petzvezdični smučarski raj z najsodobnejšo opremo in zagotovljenim snegom.Z več kot 120 kilometri smučarskih prog in sodobnimi žičnicami vas v smučarskih območjih Hochfügen-Hochzillertal in Spieljoch-Fügen čaka edinstveno smučarsko doživetje. Nova gondola Wimbachexpress z 10 mesti v smučarski regiji Hochzillertal-Kaltenbach omogoča od decembra 2018 dodatno udobje. S pretežno modrimi in rdečimi smučarskimi progami ter zasneženimi spusti v dolino so ta smučarska območja idealna za celotno družino. Široka ponudba tečajev omogoča tako začetnikom kot naprednim smučarjem, da bodo izboljšali svoje smučarsko znanje. Tudi tarife so prilagojene družinam: otroci do 6. leta smučajo brezplačno, mladostniki do 18. leta pa z 20 % popusta.1 dolina, 180 žičnic, 530 kilometrov smučarskih prog – in to vse z le 1 smučarsko vozovnico!Z različnimi variantami smučarskih vozovnic v Zillertalu fleksibilnim smučarskim dnem in zabavi na smučarskih progah ni nič več na poti. V prvi počitniški regiji v Zillertalu boste našli primerno smučarsko vozovnico za vsakogar: posamezne ali sezonske vozovnice, dnevne, večdnevne ali tedenske smučarske vozovnice, smučarske vozovnice za nočno smuko – za smučarski območji Spieljoch in Hochfügen-Hochzillertal ali kar za ves Zillertal »Prva počitniška regija v Zillertalu« ponuja svojim gostom skorajda brezmejne možnosti in najboljšo kakovost po najboljših cenah. Med glavnima krajema Fügen in Kaltenbach se razprostira zimska čudežna dežela , v kateri je sneg zagotovljen. S zillertalsko gostoljubnostjo, sodobnimi smučarskimi območji in odlično kulinariko bodo zimske počitnice za otroke in odrasle zagotovo nepozabne.