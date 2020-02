FOTO:Življenje se začne, ko pade noč in zaplešejo ﬂamenko

Granada je eno najbolj slikovitih mest Andaluzije in glavno mesto istoimenske province. Leži v podnožju gorovja Sierra Nevada, ob sotočju rek Darro in Genil. Z vzpetine, kjer se nahaja znamenita Alhambra s prelepim mavrskim parkom Generalife, se pod vami razlije mesto s katedralami, zazrtimi v nebo, univerzitetnim središčem ter številnimi uličicami in belimi, tesno stisnjenimi hišicami območja Albaicin, arabskega dela mesta ob reki Darro.Na severovzhodni strani stoji hrib Valparaiso, presekan z zaščitnim obzidjem, pod katerim se nahaja Sacromonte. V 15. stoletju so se tukaj naselili Romi oziroma španski cigani (gitanos), ki so ...