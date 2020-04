FOTO:Zračni most med Prago in Dubrovnikom?

Češko združenje organizatorjev turističnih potovanj je predlagalo vladi, naj dovoli vsem državljanom, ki bodo predložili zdravstveno potrdilo, da niso okuženi z novim koronavirusom, potovanja na destinacije z nizko stopnjo pandemije. FOTO: Cropix

Potovali bi samo zdravi turisti

Na vrhu odvisnosti od turizma v Evropi

V Sloveniji 200.000 čeških turistov

»Češke meje poleti zelo verjetno še ne bodo odprte,« je večkrat izjavil Roman Prymula, vojaški epidemiolog in strokovni član kriznega štaba češke vlade. Premier Andrej Babiš tega ni zanikal, državljane pa je takole tolažil: »Češka je lepa. In varna.« Agencije sicer oglašujejo potovanja v tujino, tudi v Slovenijo in na Hrvaško, a celo večje razglašajo, da bodo zaradi vladnih ukrepov propadle, če ne bodo dobile pomoči. Obstaja celo predlog, naj vlada omogoči letalski, morda tudi cestni koridor k nam in našim sosedom.



Dalmacija je namreč še vedno med priljubljenimi počitniškimi kraji čeških turistov, zadnja leta pa tudi Slovenija, zlasti gore, Posočje, Obala in kraške jame. V Pragi je začela delovati agencija, ki se ukvarja predvsem s Slovenijo. Po podatkih slovenskega statističnega urada naj bi našo državo v zadnjih letih obiskalo okrog 200.000 čeških turistov. Za naraščajočo popularnost dežele na sončni strani Alp imajo, kot se zdi, veliko zaslug družbena omrežja. Na facebooku je več skupin, na katerih si češki popotniki izmenjujejo priporočila in izkušnje z bivanjem v Sloveniji. Večinoma so navdušeni nad slovensko gostoljubnostjo. Peter Kuhar, Praga

Na Hrvaškem si razbijajo glavo z reševanjem glavne turistične sezone. Po navedbah časnika Jutarnji list lahko računajo na Čehe, ki bi radi kljub epidemiji letovali na Jadranu. Na češkem seznamu turističnih destinacij sta na prvem mestu Hrvaška in Slovenija.Čeprav se Hrvati radi pritožujejo nad češkimi turisti, da iščejo cenene nastanitve in premalo zapravljajo, še niso pozabili, da so reševali njihov turizem tudi med vojno. Po uradnih statističnih podatkih je lani na Hrvaškem letovalo več kot 800.000 Čehov, ki uvrščajo Hrvaško in Slovenijo med najbolj priljubljene destinacije tudi zato, ker sta dosegljivi z osebnim avtomobilom. Skoraj polovica čeških turistov odpotuje na letni dopust z jeklenim konjičkom.Češko združenje organizatorjev turističnih potovanj je predlagalo vladi, naj dovoli vsem državljanom, ki bodo predložili zdravstveno potrdilo, da niso okuženi z novim koronavirusom, potovanja na destinacije z nizko stopnjo pandemije. Z izbranimi državami bi sklenili posebne sporazume ter vzpostavili zračne mostove in cestne koridorje, ki bi bili namenjeni izključno potovanju zdravih turistov. Po njihovem predlogu turistom ob prihodu na letovanje in vrnitvi domov ne bi bila odrejena obvezna dvotedenska ­samoizolacija.Po besedah predsednika združenja, v katerem je 198 članov,je cilj pobude reševanje poletne turistične sezone in potovalnih agencij. Pojasnil je, da bi turistični zračni most vzpostavili med Prago, Splitom in Dubrovnikom, cestne koridorje pa do destinacij, na katerih Čehi najraje letujejo. Podpredsednik vlade in prometni ministerje opozoril, da izvedba predlaganega modela ni odvis­na le od čeških želja, temveč tudi od držav, v katere bi Čehi radi odpotovali.Vodja hrvaškega združenja turističnih agencijpričakuje, da ga bodo češki kolegi seznanili s podrobnostmi njihove pobude in projekta. Čehi so ocenili, da je Hrvaška idealna za odprtje turističnega koridorja predvsem zaradi dobrih epidemioloških razmer. V prispevku, objavljenem na nacionalni televiziji, so poudarili, da je obolelih štirikrat manj kot na Češkem in da je zaradi okužbe z novim koronavirusom umrlo petkrat manj bolnikov.Hrvaško gospodarstvo je močno odvis­no od turizma, prihodki od te panoge znašajo skoraj petino BDP. Po podatkih hrvaške gospodarske zbornice njihova država dobi največ prihodkov od turizma v Evropi, njihov delež v BDP je med najvišjimi na svetu. Po oceni analitikov Raiffeisenbank Austria bo Hrvaška zaradi odvisnosti od turizma letos zaznala najmanj 5-odstotni padec BDP.Posledice občuti že zaradi izgubljene predsezone, največje preizkušnje pa jo čakajo v glavni turistični sezoni, ko ustvari kar 70 odstotkov skupnih prenočitev in prihodkov. Hrvaška se zaradi epidemije tudi s pomočjo Čehov ne bo izognila udaru na proračun. Prvič po treh letih bo zaznala proračunski deficit in rast javnega dolga, monetarna politika pa bo morala biti dosledna, da bi ohranili stabilnost tečaja.