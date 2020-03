»Bodimo koristni, ne pa le kritiki družbe, medtem ko jamramo, da je zmanjkalo kvasa«

PREBERITE TUDI :

Epidemija koronavirusa je veliko zaposlenih prikovala med štiri stene in najbrž jih bo prav tako veliko, ki bodo poziv, naj se ne gibljejo v družbi, izkoristili za skok v gore. Strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije (PZS)je včeraj na družbenem omrežju facebooku tako kot že večkrat znova pozval k odgovornemu ravnanju pri takšnih izletih, saj se lahko zaradi visoke snežne odeje hitro sprevržejo v nevarno ravnanje ali celo tragedijo. Gore bodo počakale, medicinsko osebje pa ima će tako ogromno dela tudi brez nudenja pomoči nespametnim pohodnikom.Glede na to, da so imeli pri Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRSZ) letos že 81 intervencij, v katerih je umrlo šest gornikov, 15 pa je bilo težje poškodovanih, je poziv k previdnosti na mestu . Ko gore prekrije snežna odeja, se razmere za gibanje po njih namreč spremenijo, so že večkrat letos opozorili na PZS. Če se imamo namen odpraviti v gore , pomislimo še na nekaj. V dneh, ko zdravstveni sistem deluje na najvišjih obratih, ko so zdravniki in medicinsko osebje po cele dneve obremenjene, sistem zaščite in reševanja pa s polnimi obrati pripravlja teren, s katerim bo obvladoval najhujše, se zaustavite in za trenutek pomislite, kje so vaše meje. Najmanj, kar si v teh dneh želimo, so nesreče v gorah,« je zapisal. Vse to bo namreč še bolj obremenilo tako reševalni kot medicinski del osebja , ki je že tako ali tako do skrajnosti obremenjeno. Strokovni sodelavec in gorski reševalec v Kamniku je še zapisal, da bi nespametno početje planincev v najslabšem primeru vzelo »možnost dihanja« nekomu drugemu, če bi se osebje moralo odločati »med enim ali drugim«.»Bodimo koristi in ne le kritiki družbe in posameznih ljudi, ki se trudijo za nas, medtem ko jamramo, kako je v trgovini zmanjkalo kvasa. Vse bo počakalo in mi bomo še vedno tukaj.«Po podatkih Agencije RS za okolje se bo v gorah danes oblačnost postopno gostila, ponekod bo tudi megleno. Predvsem popoldne bodo občasne padavine, meja sneženja se bo do večera spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Sredi dneva in popoldne bo zapihal veter severnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo od 0 do 4, na 2500 metrih pa okoli -2 stopinji Celzija.Nevarnost plazov je 3. stopnje po evropski petstopenjski lestvici, se pravi znatna. Glavno težavo po podatkih meteorologov predstavlja moker in napihan sneg.