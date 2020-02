Gorski reševalci zaradi smrtno nevarne opasti odsvetujejo gibanje na Mali Mojstrovki

Na Mali Mojstrovki je nastala zelo nevarna snežna razpoka, zato na veliko previdnost opozarjajo tako kranjskogorski gorski reševalci kot tudi policisti. S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da odsvetujejo gibanje na tem območju, saj obstaja nevarnost, da se opast v Pripravniški grapi zruši.»Vrag je tam vzel šalo, razpoka je velika in se veča. Imejte radi življenje in ne ignorirajte opozoril,« so zapisali pri PU Kranj.Nevarnost snežnih plazov v gorskem svetu je sicer večinoma majhna oziroma prve stopnje. Izjemoma se lahko pod večjo obremenitvijo sprožijo manjši kložasti plazovi. Številna pobočja pa so poledenela, zato je velika nevarnost zdrsov, opozarjajo vremenoslovci.Danes bo v vzhodnem delu Savinjskih Alp in na Pohorju deloma jasno, drugod pa večinoma oblačno in megleno, so zapisali pri Agenciji RS za okolje (Arso). Na območju med Julijci in Snežnikom bo ponekod rosilo ali rahlo deževalo, meja sneženja bo na okoli 1600 metrih. Pihal bo zmeren jugozahodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 3, na 2500 metrih pa okoli 0 stopinj Celzija.