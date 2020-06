Kako izbrati pravo kolo

gorska,

cestna,

cross in

mestna.

Katera vrsta kolesarjenja navdihuje vašo dušo in telo Foto Hervis



Gorsko kolo

Cestno kolo

Že dlje časa sanjate o večdnevni kolesarski odpravi? Foto Hervis

Treking kolo

Mestno kolo

Električno kolo

Kolo za vsak podvig



Hervisovo spletno trgovino, v kateri boste zagotovo našli kolo zase, ne glede na vrsto kolesarjenja! Predlagamo, da obiščete, v kateri boste zagotovo našli kolo zase, ne glede na vrsto kolesarjenja!

Pomlad je tu, narava je pozelenela, cvetje ima spet svoje mavrične barve, mestne poti in tudi gorske steze pa že čakajo na, da jih prepojijo z novim odmerkom energije. Ste tudi vi kolesarjenja , ki komaj čaka na nove športne užitke in adrenalin?Odlično,. Pa ste prepričani, daZ mestnim kolesom namreč težko osvajate čudovite gorske poti.Kolo je izvrstna pogruntavščina, saj lahko služi kot prevozno sredstvo do službe, kar je v skladu s sodobnim in okolju prijaznim načinom življenja. Lahko pa ga uporabljamo tudi kot ključen pripomoček zaPomembno je, da se zavedate namena svoje aktivnosti in temu primerno izberete ustrezno kolo.V grobem delimo kolesa na:Najbrž ste že opazili kratico MTB-kolesa, pa niste vedeli, kaj točno označuje.ki so primarno namenjena vožnji po urejenih in neurejenih naravnih terenih, kot so gorske steze in gozdne poti.Zaradi nekoliko težavnega terena so pri tovrstnih kolesih razvili, ki omogočajo– kar je ključno za koordinacijo in držanje ravnotežja, kadar med vožnjo naletite na kamen ali korenino. Obenem so, kar je zelo uporabno pri stalnem spreminjanju naklona in strmine.Uporabniki teh koles so seveda avanturisti po duši, željni premagovanja različnih ovir, hkrati pa tudi vedno pripravljeni za ukrepanje ob težavi – močne zavore gorskega kolesa bodo preprečile marsikateri spodrsljaj.Slovenija je izjemna dežela za gorsko kolesarjenje, zato ni nenavadno, da je ta oblika športa pri nas tako zelo priljubljena, saj omogoča prijetno s koristnim –so pravo nasprotje gorskih koles, saj so namenjena tistim, ki se bolj domače počutijo na asfaltu., saj s tem omogoča enostavno poganjanje., zaradi česar boste lahko kolesarili v več različnih telesnih položajih (na primer stoje). Ker so tovrstna kolesa, vam odsvetujemo uporabo na grobih terenih.Odlična lastnost cestnega kolesa je, dakot druge vrste koles, obenem pa tudi, zato je primerno za večdnevna potovanja. Če ste ljubitelj kratkih izletov po Sloveniji ali sosednjih državah, hkrati pa želite ostati aktivni in svojo turo izvesti v športnem duhu, potem je cestno kolo pravo za vas. Svetujemo vam le, da ne spakirate preveč prtljage, saj jo boste na kolesu težko prevažali. Hrbet vam bo hvaležen, če bo nahrbtnik lahek!so nekakšen hibrid med gorskim in cestnim kolesom, saj so primerna tako zakot tudiPravzaprav so še bolj primerna za, saj ponujajo izjemno udobje, ki omogoča večurno poganjanje. Njegova zasnova je prilagojena dolgotrajnemu kolesarjenju, sajin primerne za vožnjo tako po ravnem asfaltu kot tudi zahtevnih gozdnih poteh.Danes so tovrstna kolesa precej priljubljena, saj odlično služijo kolesarjem, ki jih veseli več vrst kolesarjenja. Če ste tudi vi eden tistih, ki se radi poigravajo z različnimi tereni, potem si oglejte pestro ponudbo treking koles lahko opazimo povsod v mestu, na kar nakazuje tudi njihovo poimenovanje – v parku Tivoli, v središču Ljubljane ob vaši najljubši kavarni in po vseh drugih svetovnih krajih, kjer urejene mestne površine dovoljujejo prijetno vožnjo. Amsterdam je vsekakor vodilna prestolnica mestnega kolesarjenja.Na račun velike priljubljenosti in široke uporabe je tudi ponudba mestnih koles zelo pestra.Njihova zasnova je namenjena, kar dokazuje tudi dodatna oprema, kot je na primerTako so vsi elementi mestnega kolesa v skladu s potrebami mestnega kolesarjenja – tudi krmilo je prilagojeno čim večjemu pregledu nad prometom.Tukaj pa so še, ki veljajo za najnovejšo kolesarsko iznajdbo. Primerna so predvsem zanikakor pa ne za grobe gorske terene. Svetujemo jih predvsem tistim, ki, predvsem navzgor. Električna kolesa so odlična alternativa za starejše kolesarje, ki lahko znova okusijo užitek kolesarjenja. Električno kolo namreč deluje na baterije, ki jih je treba redno polniti, lahko pa ga uporabljate tudi kot navadno kolo. Cena e-kolesa je pomembna, saj večinoma določa, ki z enim polnjenjem lahko deluje dve oziroma do pet ur. Tudi pri električnih kolesih je izbira pestra, trg namreč ponuja celo treking e-kolesa pa tudi kolesa s številnimi dodatki, kot je na primer otroški sedež.Morda ste bili negotovi glede nakupa ustreznega kolesa, a dobra novica je, da vsak posameznik z. Verjemite, ko ga boste našli, se boste vprašali, ali ga niso po naključju izdelali prav za vas. Seveda pa se ne zaletite – za izbiro si vzemite dovolj časa.