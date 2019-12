Ko čutiš živost vsake celice v telesu

Umirjanje uma

Diplomant fakultete za šport in nogometni trener jogo predstavlja mladim in starejšim, otrokom in nogometašem, tudi zaposlenim na delovnem mestu. FOTO: David Saračević

Tudi v vrtcih in med nogometaši

Nasmeh naj izvira iz srca

Matic Štorman se je jogi zapisal pred sedmimi leti. FOTO: David Saračević

Če hočeš razbliniti predsodke o jogi in spoznati, kaj to zares je, jepravi naslov. Njegova energija pomirja, ure, ki jih pripravlja tečajnikom, pa so vsakič novo odkritje o sebi, svojem telesu in notranjem počutju. »Po jogi se mora človek počutiti svežega, umirjenega in polnega energije. To je moje merilo, da je bila učinkovita. Če si izčrpan in se utrujenost vleče v naslednji dan, ni bila uspešna,« je opisal bistvo vadbe, s katero se ukvarja zadnjih sedem let. Njene zakonitosti je odkrival tudi v ašramih v Indiji.Z jogo se je Matic začel ukvarjati v obdobju, ko je bil zdravstveno in psihično na tleh. »Nisem se mogel sproščeno nasmejati, vsako jutro sem vstal s težavo, telo je bilo težko, verjetno zaradi nepravilnega sloga življenja, stresa, napornih nogometnih treningov, tudi alkohola in nezdrave prehrane med študijem. Potreboval sem nekaj, da sem se sčistil. Joga me je pripeljala do ravnovesja. Spet sem bil doma v svojem telesu in čutil, da je vsaka celica v meni živa,« je opisoval preobrat v počutju, ki se – razumljivo – ni zgodil z eno vadbo. Tudi pri jogi je tako kot pri večini sprememb v življenju: zanjo potrebuješ čas in najvišjo raven pozornosti, da bi bila učinkovita.Joga obstaja v več različicah in vsak si lahko poišče tisto, ki mu ustreza. Matic izvaja sri sri jogo. Osnovne veje so štiri: bhakti, karma, jnana in raja joga – njena podveja je tudi sri sri. »Ko sem opazoval druge različice, se mi je zdelo, da se učitelji izgubljajo v tehnikah. Jaz tehnike vidim kot pripomočke, ki te pripeljejo do cilja. Če se preveč osredotočaš na tehniko, pa ga ne dosežeš. Denimo, pomakni prst na roki pri izvajanju določene vaje za 10 stopinj nižje. Takšna navodila ti jemljejo preveč časa in pozornosti,« je učitelj joge pojasnil, čemu daje poudarek in čemu ne.Sri sri joga vsebuje položaje (asane), dihalne tehnike (pranajame), meditacijo in jogijski spanec (joga nidra). Matičev glavni cilj je stranke z naštetim pripraviti na to, da po končanem tečaju vse izvajajo samostojno doma. »Glavni namen joge je samouresničitev. Telo spraviš v boljšo kondicijo, umiriš um in zmanjšaš raven stresa. Joga je veliko več kot vadba,« poudarja sogovornik z Vrha nad Laškim.Začetnikom priporoča vsaj 15 minut joge na dan. Deset minut za položaje, pet za dihalne tehnike. »Po koncu, če vam prija, da občutite notranji mir, obsedite z zaprtimi očmi še nekaj minut,« dodaja. Jogo lahko vadite kdaj koli, pomembno je, da je želodec prazen, imate čas in mir. Najugodneje jo je sicer izvajati zjutraj pred sončnim vzhodom ali zvečer pred sončnim zahodom. Matic dneva ne začne brez nje, zbuja se okrog petih, nameni ji debeli dve uri.Skupine vodi v okolici Laškega in Ljubljani, med udeleženci prevladujejo ženske od 16 do 70 let. »Če bi moški vedeli, kako koristna je joga, kako močnejši in stabilnejši postaneš osebnostno in telesno, kako umiriš um in si sposoben več narediti v krajšem času, bi tudi oni začeli vaditi,« je prepričan 31-letnik, ki jogo izvaja tudi z zaposlenimi na delovnem mestu, študenti, starejšimi, otroki v vrtcih in šolah na prilagojen način med igro, vključuje jo tudi v trening mladih nogometašev, ki jih vodi kot trener in diplomant fakultete za šport.Dragocene izkušnje je pridobil v Indiji, leta 2017 je tri mesece preživel v ašramu Art of living v mestu Bangalore, ob drugem obisku (letos z dekletom) dva tedna: »Dobil sem navdih, da svojega življenja ne namenim nabiranju materialnega bogastva, ampak da pomagam ljudem izkusiti, kar sem jaz izkusil tam – notranji mir in veselje do življenja.«V življenju ni vedno vse najlepše, tega se dobro zaveda, in tudi takšne dneve je treba sprejeti. Zato na nekatere programe gleda kritično. »Pogosto ti rečejo, daj, nasmehni se. To mi gre na živce, pomembno se mi namreč zdi, da pride nasmeh iz srca, da ni prisiljen. Povsem normalno je, da si en dan dobre volje, kdaj drugič pa se ne počutiš najbolje. Res pa je, da z jogo držiš ravnotežje, velikih nihanj v razpoloženju ni. Pomirjen si sam s sabo. Od otroštva nas učijo, da iščemo srečo v zunanjih stvareh, ne pa, kako jo najti v sebi. Joga pri tem pomaga z uravnoteženo vadbo asan, dihalnih tehnik in meditacije.«Če bi zdaj lahko govoril z Maticem izpred sedmih let, kaj bi mu rekel? »Da ni nič narobe, če živi, kakor živi – moraš izkusiti, kar čutiš. Zabavaj se s prijatelji, trudi se, da boš čim prej zaslužil. Ko se boš vsega tega naveličal, pa pojdi na jogo!« je z nasmehom sklenil misli.