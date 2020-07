FOTO:Marjan Zupančič pred novim rekordom na Slovenski planinski poti

Idrijske klance je zapustil v dobri družbi, je poročal. FOTO: Alpe Adria Trail Cup

Boj za preživetje

Na poti nikoli ni sam. FOTO: Alpe Adria Trail Cup

Podpora spremljevalcev

V enem tednu pred kamerami je treba skrbeti tudi za izgled. FOTO: Alpe Adria Trail Cup

Podpora je izjemna, tukaj je cel žur, je dobrovoljno dejal gorski tekač Marjan Zupančič , tik preden se je začel vzpenjati na še zadnji tisočak na Slovenski planinski poti, 1028 metrov visoki Slavnik. Pred njim je še 35 kilometrov poti, pričakuje, da bo pot na Debelem rtiču končal že danes, brez pomoči svetilke. S tem bi rekord na slovenski planinski transverzali izboljšal še veliko bolj, kot je napovedoval. Šeststo kilometrov dolgo pot si namreč želi skleniti v natanko sedmih dneh. Na pot je krenil v soboto, 18. julija, ob šestih zjutraj v Mariboru.Devetinštiridesetletni Marjan Zupančič iz Bohinjske Bistrice zdaj že tretjič popravlja lastni rekord na Slovenski planinski poti, ki se začne v Mariboru in poteka čez Pohorje, se čez Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke, Julijske Alpe ter predalpskih hribovij spusti na Kras ter se konča na Debelem rtiču ob Jadranskem morju.Dolga je približno 600 kilometrov ter vsebuje 45.000 metrov vzpona in približno toliko spusta. Prvič je rekord postavil leta 2013, ravno na 60. obletnico te poti, ki velja za eno najstarejših v Evropi in menda tudi na svetu. Takrat ga je izzval dosežek prav tako gorskega tekača in turnega smučarja, ki je rekord poti izboljšal po tridesetih letih s časom osem dni, 14 ur in 45 minut. Zupančič je ta rekord leta 2013 popravil na sedem dni in pol, leta 2015 pa na sedem dni, osem ur in deset minut. Letos je bil cilj preprost: okroglih sedem dni.Tik pred koncem tokratnega podviga vse kaže, da bo rekord še bolj slaven. »Marjan precej prehiteva plan,« je s poti poročal član njegove podporne ekipe iz Alpe Adria Trail Cup, »predvidevamo, da bo do večera v Ankaranu.« Le nekaj minut zatem se je tudi lovec na rekord toliko ustavil, da je potrdil, da je dobro na poti in da bo pot – če bo vse po sreči – končal še pri belem dnevu.Čeprav je ponoči počil samo dvakrat po 15 minut, se dobro počuti, le žulji ga mučijo. Prve štiri dni so mu bile te muke prihranjene, zadnja dva dneva pa je kar hudo, kot je povedal, a to je pričakovano, nikakor pa ni tako hudo, kot je bilo v prejšnjih dveh poskusih. Pot je doslej potekala brez večjih težav, zdaj pa je že boj za preživetje, se je šalil. Kot je bilo razbrati, ga v dobro voljo spravljajo in mu dajejo dodatno energijo vsi spremljevalci – v času našega pogovora jih je bilo okoli njega kakih deset. »Podpora je res nora,« se je smejal.V njegovi ekipi se je v teh dneh zvrstilo okoli sto ljudi, stalno ga sicer spremlja četverica, v katero sodi Boštjan Mikuš. Glavna ekipa skrbi za vso podporo in organizacijo na poti, pripravili so tudi glavne ekipe, ki ga spremljajo po etapah, vsi drugi ljudje in podporniki se mu pridružijo po naključju.In teh je, kot je mogoče sklepati po zapisih na facebooku , res veliko. Čeprav bi lahko pričakovali, da mu bo v teh težkih dneh družba odveč, ima Marjan Zupančič zelo rad spremljevalce na poti, saj mu dajejo energijo, je povedal Mikuš.Slovensko planinsko pot je doslej prehodilo več kot 10.000 planincev, okoli dvesto vsako leto, le malo pa je takih, ki jo pretečejo. Za ločnico med hojo in tekom velja opredelitevv Planinskem vestniku iz leta 2008: tisti, ki pot zmorejo v manj kot 14 dneh, so jo pretekli.