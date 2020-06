Očiščena barjanska lepotica

Dobrih 80 kilometrov

Barjanko bodo sčasoma v celoti označili s kolesarskimi tablami. FOTO: Frane Kranjec/Prijavim.se

Kazalo je že, da se letos po skoraj štirih desetletjih kolesarji ne bodo podali po trasi legendarne Franje, a je v začetku tedna prišla dobra novica. Največji kolesarski praznik pri nas je prestavljen na začetek septembra, s tem pa tudi turistična Barjanka.»Na Ljubljanskem barju si moramo še naprej prizadevati za trajnostni razvoj, kmetijstvo in turizem. Med epidemijo je bilo na stranpoteh barja veliko kolesarjev, tako da so nekateri lastniki zemljišč in kmetovalci že nekoliko negodovali. Prav zato je pomembno, da uredimo kolesarske poti tako, da bo mogoče sobivanje. Trasa Barjanke je zgleden primer tega,« poudarja direktor krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic.Minuli konec tedna, v soboto, bi morala biti na sporedu tretja Barjanka v sklopu Franje. A ker je zaradi še vedno grozečega koronavirusa prestavljena na 5. september, so v kolesarskem društvu Rog namesto tega izvedli kolesarsko čistilno akcijo, za katero si želijo, da bi postala tradicionalna. Sliši se nenavadno, a so se »specialkarji« odlično znašli in za nemarneži, ki odvržejo smeti, kjer koli se jim zazdi, čistili barje.Kolesarjem KD Rog so se pridružili tudi nekateri člani Društva turističnih novinarjev Slovenije, ki so se sicer bolj osredotočili na turistično ponudbo, ki jo ponuja barje.Mreža kolesarskih poti po Barju je prepletena po asfaltu in makadamu. Ker so makadamske poti vzdrževane, se po njih brez večjih težav zapeljejo tudi tisti s specialko. Trasa je ravninska, le na poti med Borovnico in Podpečjo se za vzorec dvigne po stari železniški progi.Ker je namen Barjanke izključno sodelovanje, je primerna tudi za tiste, ki niso najbolj pri močeh in kondicijsko dobro pripravljeni. Čeprav se 83 kilometrov, kolikor je dolga, tistim, ki ne sodijo med bolj zagrizene kolesarje, morda sliši zastrašujoče, se čas in kilometri ob vseh zanimivih postankih izredno hitro vrtijo. Prehitro, pravzaprav.Barjanka je turistični športni dogodek, ki povezuje lokalno skupnost, občine, ponudnike in društva. Njena trasa poteka po občinah Ljubljana, Brezovica, Log - Dragomer, Vrhnika, Borovnica, Ig in Škofljica. Trije glavni postanki na poti so v Bistri pri Vrhniki, pri Jezeru pri Podpeči in v središču Iga.Pa še namig: nobenega obsojajočega pogleda ne bo, če se na pot podate z vse bolj priljubljenimi električnimi kolesi. Glavni so gibanje, druženje in opazovanje lepot Ljubljanskega barja, ki skriva več kot štiristo rastlinskih in živalskih vrst.Kolesarske poti po Barju so tudi vse bolje označene, pristojni pa obljubljajo, da bodo sčasoma ustrezno označili še traso barjanske lepotice. Natančen načrt poti je sicer objavljen na spletni strani krajinskega parka.