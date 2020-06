Odkrijte najlepše pohodne poti v Sloveniji

Najdite svoj zen daleč stran od cest in mestnega hrupa. Foto: Hervis

Na turo se odpravite zgodaj zjutraj, da vas ne ujame noč. Foto: Pexels

Pot na Nanos ponuja izjemne razglede na Kras. Foto: Pexels

Odkrijte najlepše pohodne poti, ne pozabite pa tudi na ustrezno opremo, kot so pohodni čevlji, palice in zadostna količina vode!Pohodništvo je verjetno najbolj dostopna oblika rekreacije na slovenskih tleh. Kako ponosni smo lahko, da ves svet opeva lepote naše dežele, bodisi zaradiali pa zaradiVečina nas je pohodništvo začela raziskovati že v rosnih letih s starši ali pa na šolskih izletih, in če takrat pristne slovenske narave še nismo znali prav ceniti, smo odrasli v pravi pohodniški narod.Našteli smo nekajki jih boste lahko odkrivali v letošnji sezoni. Ne pozabite na obvezno opremo: pohodniške čevlje in seveda realno oceno svojih fizičnih sposobnosti!Triglavski narodni park je zagotovo ena najbolj priljubljenih pohodniških destinacij v Sloveniji, saj je osupljiva razsežnost Julijskih Alp ter neokrnjenost rek in potokov prava terapija za naše telo in dušo.Soška pot je odlična izbira zasaj vodi obiskovalce parka ob Soči od njenega izvira v dolini Trente proti Bovcu. Je, hkrati pa lagodna in primerna za vse ravni pohodništva. Celotna pot je dolga približno 25 kilometrov in povezuje lahkotne steze s čudovitim razgledom nad smaragdno in »bistro hčerjo planin«.Če se odpravljate na pohod po celotni Soški poti, priporočamo, ki bodo stopala in telo podpirala skozi prehojene kilometre. Priporočamo, da si ogledate Hervisovo ponudbo udobnih planinskih čevljev.Pot v Tamar je ena najboljJe izvrstna, saj je enostavna in odlična priložnost, da najmlajšim predstavite to čudovito zunanjo aktivnost. Pot se začne v Nordijskem centru Planica, dolga pa je približno štiri kilometre. V eno smer boste hodili približno eno uro, odpočijete pa si lahko v Planinskem domu Tamar, kjer strežejo okusne tradicionalne slovenske jedi.Triglavski narodni park povezuje Gorenjsko in Primorsko, Bohinjsko-Tolminske gore pa so najboljši način za raziskovanje obeh regij, saj soPlaninarjenje lahko začnete pod Voglom, na poti pa odkrivate številne slovenske vrhove: Mali in Veliki Bogatin (2005 m), Planje (1971 m) ter Tolminski kuk (2086 m). To je, zato jo priporočamo predvsemŠe ena izvrstna pohodniška pot za celo družino je odkrivanje Logarske doline.Gorsko naravo Kamniško-Savinjskih Alp lahko raziskujete na priljubljeni poti iz Logarske doline mimo slapa Rinka do doma na Okrešlju, kjer lahko tudi prespite. Če steNe smemo pozabiti na, kjer kraljujejo pohodniške destinacijeNanos je odlična izbira za nedeljski izlet na sončen dan, ki ga lahkoNa Nanos se lahko povzpnemo po dveh poteh različne zahtevnosti, od katerih ena vključuje tudi nekajČe želite pohode celotne družine dvigniti na novo raven zahtevnosti, je ta pot odličen začetek.Mariborsko Pohorje ni le največje zimsko središče v Sloveniji, saj ponuja tudi mnoge planinske destinacije. Pot od Maribora čez Pohorje do Koroške je tudi del Slovenske planinske poti. Raziskujte, naleteli pa boste tudi na mnogeNašteli smo le nekaj od številnih slovenskih planinskih poti in verjamemo, da boste v svojem odkrivanju narave, ki jih v tem prispevku nismo omenili. Narava je čarobna, a včasih tudi nepredvidljiva, zatoNe pozabite na zaščitna oblačila v primeru slabega vremena in s seboj imejte vedno v pohodnem nahrbtniku tudi dovolj tekočin. Za boljšo oporo in lažje spuste priporočamoki tudi poskrbijo za boljše ravnotežje.