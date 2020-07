FOTO: OKS

»Začetki vsakega dobrega športnika se začnejo z igro.«

DINAMIČNOST + ATRAKTIVNOST + ZABAVA + ODGOVOR NA IZZIVE DIGITALNEGA ČASA = ŠPORT

ŠPORT + OLIMPIJSKI DUH + PRIPADNOST + FERPLEJ + IGRA = OLIMPIJSKI ŠPORTNI TABOR S FOKSIJEM

slavnostno odprtje olimpijskega tabora s prižigom olimpijskega ognja;

predstavitev čim večjega števila olimpijskih športnih panog;

športni izziv za olimpijski album;

olimpijski kviz kot izobraževalni del kampa;

predstavitev uspešnih mladih športnikov;

skriti gostje, znani olimpijci in športniki: Gregor Žemlja (tenis), Tadeja Brankovič (biatlon), Simeon Hočevar (kajak), Tomi Šmuc (odbojka), Mitja Petkovšek in Mojca Rode (gimnastika in ritmična gimnastika), Ana Umer (lokostrelstvo), Jure Natek (rokomet);

večerna igralnica za druženje in spoznavanje prijateljev skupaj z maskoto Foksi in

slavnostni zaključek in podelitev priznanj.

Šport je dinamičen, atraktiven, zabaven in ponuja odgovore na skorajda vse izzive današnjega časa. Če mu dodamo pridevnik olimpijski, se obogati še s plemenitostjo, brezpogojnim sodelovanjem in zdravo tekmovalnostjo. Če pa športu in olimpizmu dodamo še otroke, lahko vse skupaj zavijemo v čudovito enačbo, katera rešitev je otroški olimpijski tabor.Olimpijski komite Slovenije v sodelovanju z agencijo Extrem letos znova organizira tabor z olimpijskim pridihom za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole. Otrokom bodo v idilični Kranjski Gori z okolico predstavljeni različni olimpijski športi, vsak s svojo karakteristiko, zgodovino in izvorom. Z izvajanjem različnih športov pa bodo otroci z igro nadgradili svojo gibalno koordinacijo, čut ekipnega sodelovanja, športne vrednote, pravila in športno znanje.Naš cilj je, da otroci olimpijski tabor zapustijo srečni, z lepimi spomini, z novim športnim znanjem, a hkrati tudi prijetno utrujeni. Če nam s taborom uspe, da otroci začutijo in vzljubijo šport, ki tako postane sestavni del njihovega življenja, je naš cilj dosežen. Če pa k temu dodamo še delček olimpizma, je zmaga naša.Prav zato, ker v športu ne štejejo samo rezultati, smo do ideje za izvedbo olimpijskega tabora s Foksijem prišli prav z enačbo. Namesto številk smo enačbo oblikovali takole:Otrokom bomo z igro predstavili različne olimpijske športe, vsakega z njegovo značilnostjo, zgodovino in izvorom.Program olimpijskega tabora:Prijavite svoje najmlajše športne navdušence na olimpijsko obarvan športni tabor tega poletja tukaj Se vidimo julija v Kranjski Gori!