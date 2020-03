Planinska zveza: Gore bodo počakale

Omejitve pri reševanju v gorah

Če že gremo na izlet, iščemo lahke poti, na katere se odpravimo sami ali kvečjemu v družbi družinskih članov. FOTO: Jure Eržen

»Za preprečitev širjenja novega koronavirusa bomo največ naredili, če ostanemo doma – gore nas bodo počakale, planinske koče pa so tudi do nadaljnjega zaprle svoja vrata. Ne izpostavljajmo se po nepotrebnem v gorah, da ne bo to botrovalo nesrečam in še dodatni obremenjenosti tako reševalnega kot medicinskega osebja,« opozarja Planinska zveza Slovenije. Vse planince, alpiniste, plezalce, turne smučarje in kolesarje ter druge obiskovalce in ljubitelje gora je zato pozvala, naj se glede na trenutne razmere vsem aktivnostim v gorskem svetu odpovejo, razen lažjih sprehodov v bližini doma, brez obiskovanja zahtevnejših in obljudenih ciljev. Prav tako je odsvetovala vse skupne dolinske aktivnosti v okviru društev, odsekov ali posamezno organiziranih skupin. »Za preprečitev širjenja koronavirusa bomo največ naredili, če ostanemo doma v družinskem krogu ... gore nas bodo počakale.«Tudi Gorska reševalna zveza Slovenije odsvetuje dejavnosti na prostem, pri katerih je večja možnost poškodb, še posebej naj se ljudje izogibajo visokogorja, saj so razmere v gorah še vedno zelo zahtevne in nevarne, so zapisali. »Javnost mora vedeti, da so v sedanji epidemiološki situaciji omejitve tudi pri gorskem reševanju. Ob sumu na okužbo ponesrečenca s covid-19 bodo piloti prevoz s helikopterjem zelo verjetno odklonili, gorski reševalci pa bodo najprej poskrbeli za lastno varnost in reševanja se lahko precej zapletejo, saj v tej situaciji ni nič samoumevno.«Ker je danes ob polnoči začel veljati odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, so do preklica zaprte tudi vse planinske koče.Še priporočila PZS, kakor so objavljena na njihovi spletni strani:- Planinska društva oziroma klubi in njihovi odseki naj začasno ustavijo izvajanje vseh dejavnosti – planinskih izletov, dejavnosti alpinističnih, športnoplezalnih, turnokolesarskih, turnosmučarskih in planinskih šol, tečajev, usposabljanj, družabnih dogodkov, krožkov, občnih zborov ...- Članstvo odsekov in alpinističnih klubov naj ne izvaja alpinističnih vzponov, alpinističnih smukov, turnega smučanja, plezanja vseh večraztežajnih smeri, vsega gorništva ter drugih dejavnosti na prostem ali v gorskem svetu, skratka vseh dejavnosti, pri katerih se udeleženci izpostavljajo potencialni možnosti poškodb in posledične potrebe po reševanju, hospitalizaciji itd.- Planinske koče so do nadaljnjega zaprle svoja vrata, prav tako plezalni centri in telovadnice, zavedajmo pa se, da vsako druženje dveh ali več planincev, plezalcev, smučarjev, kolesarjev ... bodisi na turi, v plezališču ali avtomobilu, pomeni nepotrebno izpostavljanje prenosa virusa.- Velika možnost prenosa okužbe je z dotikanjem površin, na katere se je prenesel virus z dotikom človek-predmet in tudi predmet-predmet. Sem spadajo jeklenice, klini, skobe zelo zahtevnih zavarovanih planinskih poti, plezalni oprimki, kompleti, vrvi v plezališčih, ograje, klopce ...- Priporočamo, da se vse načrtovane gorniške aktivnosti v tujini do preklica odpovejo.