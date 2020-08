FOTO:Porabili tono materiala in opreme, od tega 400 kg jeklenih varoval

Markacisti so kljub zahtevnemu terenu pot na Triglav že obnovili. FOTO: PZS

Pri prenovi so zamenjali in prenapeli 290 metrov jeklenic, zvrtali 62 lukenj in namestili 44 različnih vrst klinov. FOTO: PZS



Pot le za dobro pripravljene pohodnike

Naj planinska pot je namenjena ozaveščanju o pomenu dela markacistov. FOTO: PZS



Zmagovalka izbora za promocijo markacistov

Nujno potrebno obnovo ene najlepših tras na Slovenski planinski poti so opravili markacisti tehnične ekipe Planinske zveze Slovenije (PZS) in Planinskega društva Ptuj (PD Ptuj). Omenjena pot je letos zmagala na izboru Naj planinska pot 2020, s katerim organizatorji akcije Očistimo naše gore podpirajo delo markacistov za varnejše poti . Sredstva za njeno obnovo je prispevala Zavarovalnica Triglav, so sporočili s PZS.Omenjena pot je zadnjo temeljito obnovo doživela pred 25 leti, zato je ekipa markacistov, ki je poskrbela za letošnje obnavljanje, opravila res zahtevno delo. Na več kot treh četrtinah poti so zamenjali ali znova napeli jeklenice, porezali rušje ob poti, očistili traso zapadlega kamenja, odstranili skale, ki so zapirale pot zaradi podora naravne police, in na novo namestili 44 različnih vrst klinov.Kot je povedal, predsednik PZS in vodja tehnične ekipe markacistov, ki so pot obnavljali, je obnovo spremljalo tudi nestabilno vreme: » Pot čez Plamenice je varovana le na najtežjih delih . Tudi nezavarovani deli so ponekod tako zahtevni, da smo za markaciste, ki so prenašali težke tovore, pot začasno zavarovali s plezalnimi vrvmi. Vzpenjanje in še posebej spuščanje po takšnem terenu zahteva poleg fizičnih sposobnosti tudi veliko mero pozornosti. Letos nam jo je zagodlo tudi vreme. Vstajali smo ob 5. uri in delali do trenutka, ko smo zaradi bližajočih se neviht ocenili, da bi bilo nadaljevati z delom prenevarno. Na sestopu nas je potem po navadi seveda namočil dež.« Kljub vremenskim razmeram je tehnična ekipa sedmih markacistov PZS pot obnovila še pred vrhuncem sezone v visokogorju. Pri tem jim je pomagala tudi helikopterska enota Slovenske vojske, ki je na delovišče pripeljala kar tono materiala in opreme. Trije markacisti PD Ptuj, ki sicer skrbi za pot na Triglav z Luknje čez Plemenice, pa so poskrbeli za ustrezno označevanje poti z markacijami. Obnovo Bambergove poti z Luknje čez Plemenice na Triglav je sicer v sklopu akcije Očistimo naše gore podprla Zavarovalnica Triglav. Ker so oskrbniki poti uspešno kandidirali tudi na razpisu Občine Kranjska Gora, so prejeli sredstva še za obnovo dela poti Pot, s katere se odpirajo čudoviti razgledi na Triglavovo severno steno in dolino Trente, največ pohodnikov obišče v visoki planinski sezoni julija in avgusta. Izbirajo jo izkušeni pohodniki, ki so fizično in psihično dobro pripravljeni na njene izzive. Vsem, ki se želijo na Naj planinsko pot 2020 podati še letos, pa v PZS svetujejo, da se doma najprej dobro prepričajo, ali jo zmorejo opraviti, in se nanjo ustrezno pripravijo. Poleg načrtovanja poti in ustrezne opreme naj ne pozabijo preveriti še vremenske napovedi.»Če razmišljate o tem, da bi se podali po Naj planinski poti 2020, svoje sposobnosti najprej preizkusite in dobro izpilite na zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh, ki ne predstavljajo tako velikega izziva. Pripravite se že doma, pri čemer v nahrbtnik vključite vse potrebno za tak pohod. Pas in samovarovalni komplet ter čelada na glavi so bistveni, da poskrbite za svojo varnost. Zaupajte svojemu občutku. Če dvomite, da boste zmogli naprej, se raje obrnite,« še svetuje Jože Rovan, predsednik PZS in vodja tehnične ekipe markacistov.Bambergova pot na Triglav z Luknje čez Plemenice si je sredstva za obnovo prislužila z zmago v letošnjem izboru Naj planinska pot, ki so ga organizatorji akcije Očistimo naše gore v sodelovanju s PZS izpeljali že tretje leto zapored.»V Zavarovalnici Triglav želimo z glasovanjem za Naj planinsko pot širši krog planincev spodbuditi k spoštovanju urejenih in varnih planinskih poti. Pokazali so se tudi rezultati triletnega prizadevanja za pomladitev vrst markacistov, h kateremu smo pristopili skupaj s Planinsko zvezo Slovenije. Tako smo sofinancirali izobraževanje bodočih markacistov, financirali obnove poti in z zgodbami dela markacistov želeli osvetliti zanimive plati tega življenja. V času našega sodelovanja se je za delo markacista na novo odločilo kar 154 oseb, povprečna starost markacistov pa se je znižala za tri leta,« je povedala, vodja akcije Očistimo naše gore.Predstavniki PZS pri tem sporočajo, da se markacistom lahko pridružijo prav vsi člani njihove zveze, ki so starejši od 16 let. Pri tem morajo opraviti usposabljanje, ki zajema tako teoretični kot praktični del.