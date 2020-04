PZS: Nova navodila nikakor niso vabilo v gore

Planinci naj si izberejo poti, ki so jim kos

Še vedno je zaprta večina plezalnih poti. Foto: Roman Šipić/Delo

Še vedno zaprta večina plezalnih poti

Na Planinski zvezi so se odzvali na rahljanje ukrepov v zvezi s preprečevanjem širitve novega koronavirusa na področju športa. Svetujejo, da se ljubitelji gora izogibajo zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti, turne smuke in nasploh visokogorja in bolj tveganih planinskih dejavnosti. Vseeno so izdali vrsto priporočil za novonastale razmere.Na PZS so zbrali navodila za hojo po planinskih poteh, zavarovanih plezalnih poteh, turno kolesarjenje, turno smučanje, alpinizem, športno plezanje v plezališčih in na balvanih ter ostale dejavnosti v gorskem svetu v času postopnega sproščanja ukrepov.Že ob razglasitvi epidemije so pozvali obiskovalce gora, da se odpovedo dejavnostim v gorah, razen lažjim sprehodom v bližini doma in v družbi domačih. Večina se je tega držala, zato je bilo posredovanj gorskih reševalcev malo. Tudi zdaj dodajajo, da nova navodila nikakor niso vabilo v gore in naj občani spoštujejo omejitev gibanja na matično občino.Kot izpostavljajo, je odzivni čas gorskih reševalcev zaradi vseh omejitev še vedno podaljšan, planinske poti so po zimi lahko še vedno poškodovane, saj se je začasno ustavilo tudi delo markacistov, spomladi je tradicionalno povečana nevarnost padajočega kamenja in tudi koče še vedno ostajajo zaprte.Na PZS rekreativce, ki se ukvarjajo s planinarjenjem, pohodništvom, turnim kolesarjenjem in gorskim tekom, opozarjajo, da še vedno velja varnostna razdalja 1,5 metra med osebami in naj si izberejo poti, ki so jim kos. Opozarjajo tudi, da so v visokogorju razmere zimske in da je za obisk višje ležečih predelov obvezna zimska oprema, zaradi snega je nevarno tudi prečenje posameznih odsekov poti v sredogorju.Zaradi suše, drobnega peska in suhe trave obstaja velika nevarnost zdrsa, zato je pomembna tudi obutev, a prav tako je pomembna druga oprema in preverjanje stanja poti.Še vedno je zaprta večina plezalnih poti, na PZS pa opozarjajo, naj plezalci, če v matični občini naletijo na odprto plezalno pot, nosijo zaprte rokavice in se potem ne dotikajo obraza, naj v tem obdobju ne preizkušajo meja svojih zmožnosti, pazijo na varnostno razdaljo, ne prehitevajo in naj si za sestop izberejo drugo smer.Tudi v zvezi s turnim smučanjem in alpinističnimi turami, slednje odsvetujejo, opozarjajo na vse ukrepe zaščite, predvsem pa da posamezniki ne preizkušajo meja svojih sposobnosti.Odpirajo se tudi naravna plezališča, a na PZS opozarjajo, naj bosta v navezi člana istega gospodinjstva, oz. stalna plezalna partnerja, a naj potem upoštevata ukrepe za zaščito in uporabljata vsak svoje pripomočke, posamezne naveze pa naj pazijo tudi na oddaljenost do drugih navez. Prav tako odsvetujejo plezališča v bližini vasi, oziroma preložitev plezanja, če je stena že zasedena. Plezalne dvorane ostajajo zaprte.