FOTO:S 120 kilometri na uro nad strehami hiš

Dvesto metrov nad tlemi ... FOTO: Boris Keber

Enominutno drvenje

Najlepši pogledi na svetu

Jeklenica nad Črno je dolga 1260 metrov. FOTO: Boris Keber

V Črni na Koroškem odštevajo dneve do otvoritve najdaljšega neprekinjenega ziplina v državi. Do »zadetka v črno«, kot prireditev oglašujejo, so le še štirje dnevi. Na Navrškem vrhu bosta 1260 metrov dolgo jeklenico v soboto ob 11. uri otvorila županjain predsednik države. Medtem ko gostiteljica za spust še zbira pogum, je predsednik države povedal, da za tak podvig poguma nima.Novo, skoraj pol milijona evrov vredno adrenalinsko atrakcijo, ki je del čezmejnega projekta z naslovom Naravni geološki igralni prostor Peca z akronimom NatureGame, so v Črni na Koroškem poimenovali Olimpline in se tako znova poklonili sedmim olimpijcem, ki izvirajo iz njihovega kraja. Vse so povabili na otvoritven spust. Tam bo nekdanja smučarska tekačica, smučarski skakalec, namesto njegovega brata, prav tako smučarskega skakalca, se bo po ziplinu spustila Danilova žena Sonja,še okleva,pa v rodni kraj še ni sporočila, če pride. Še dveh črnjanskih olimpijcev;inna štartu spusta zaradi odsotnosti ne bo.Po jeklenici se bosta spustila tudi vrhunski koroški plezalecin plavalka, za katero črnjanska županja Romana Lesjak pravi, da sicer še ni olimpijka, a bo to zagotovo postala. Tak je vozni res spustov za soboto, vsi ostali obiskovalci in veliko jih je 40-evrsko karto za spust rezerviralo že pred tedni, bodo morali na eno minutno drvenje s hitrostjo tudi do 120 kilometrov na uro počakati do prihodnjega tedna.Od četrtka 9. julija bodo vajeti »črjanske zajle« v rokah Nataše Lačen in Primoža Dolerja iz podjetja A-MAX. Z ekipo petnajstih inštruktorjev bosta skrbela, da obiskovalci dogodivščine v Črni zlepa ne bodo pozabili. Olimpline bo deloval ob četrtka do nedelje med 9. in 18. uro. Poskrbeli bodo za on line rezervacije, goste pa bodo sprejemali v turističnem centru sredi Črne, v nekdanjih prostorih Ljubljanske banke, ki jih je občina kot obliž na rano po odhodu bankirjev dobila v brezplačen najem.Za spust po Olimplinu sta dva pogoja; stari morate biti najmanj dvanajst let in vaša teža ne sme presegati 130 kilogramov. Izgovorov ne bo, kontrola teže pa bo zaradi varnosti kar dvakratna; ob prihodu v turistično pisarno in znova na štartu zipline. Do Navrškega vrha, ki je od centra Črne oddaljen sedem kilometrov, bodo turiste vozili s posebnim kombijem, če bodo želeli, pa se bodo do tja lahko odpravili peš ali s kolesi.Pobudo za jeklenico so dali domači alpinisti, med njimi vrhunski alpinist Grega Lačen, ki se je januarja letos smrtno ponesrečil nad Jezerskim. V njegovem rojstnem kraju se bodo njegovemu spominu poklonili s spominsko ploščo ob kateri so postavili najdaljšo leseno klop daleč naokoli. »Od tu so najlepši pogledi na svetu,« pravi Romana Lesjak.Olimpline so projektirali podjetje Fima, Habitare iz Ljubljane in Francois Bonnardot iz Francije. Izvajalca sta bila dva; Vertikala za gradbeni dela, za tehnologijo spustov pa podjetje Vevrca, ki ga vodi Klemen Zupanc.Glavni namen projekta NatureGame je povezati in nadgraditi mrežo obstoječih izletniških točk v štirinajstih slovenskih in avstrijskih občinah, združenih v Geopark Karavanke