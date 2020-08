FOTO:Sprehod po gozdu in skozi prazgodovino

Dolenjske Toplice, ki so najbolj znane po toplicah in kopanju v vodah toplega izvira, ponujajo veliko več. Tik za šolo je arheološka pot Cvinger, poklon neverjetno bogati kulturni dediščini teh krajev. Dolenjska, ki je zaradi izjemnih najdb situl in prazgodovinskih pisanih steklenih jagod posebnost v evropskem merilu, v gozdnatem okolju Cvingerja predstavlja življenje naših prednikov pred 2500 leti: z naseljem, gomilami in – presenetljivo – tudi železarstvom.Tudi poleti, ko se zdi, da je najboljša rešitev kopanje v hladni vodi, je obisk arheološke poti Cvinger odlična izbira. Pot, ki je dolga 2,5 kilometra in ni zahtevna, saj ...