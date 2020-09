Telovadba doma za zaposlene ženske in mame

Pomembno je, da ostanete aktivni

Ustvarite si učinkovit urnik domače vadbe

Učinkovita vadba

Vadba v dvoje je vedno prijetnejša, zato nanjo povabite svojo najboljšo prijateljico! FOTO: Hervis

HIIT ali tabata

Joga

Pri jogi se vam lahko pridruži tudi vaš malček. FOTO: Hervis

Pilates

Položaj deske FOTO: Hervis

Domači fitnes

Domači fitnes na vrtu FOTO: Hervis

Kakovost pred količino!

Za zdravo fit telo in pomirjen um vam priporočamo, da se telovadbe lotite kar doma!Ko ženska postane mama, veliko aktivnosti in konjičkov postavi na drugo mesto, saj skrb za otroka vzame veliko časa in energije. Kljub materinstvu in naporni službi pa je treba poskrbeti za, zato jeizvrstna alternativa za vse mame in prezaposlene ženske, ki si trenutno ne morejo privoščiti obiskovanja fitnes centra ali vpisa v športni program.Pripravili smo vam nekaj, za katero potrebujete le, sete in malo časa. Kljub temu pa vam zagotavljamo, da boste z rednimi treningi hitro opazile izjemne rezultate!Poleg očitnih razlogov, zakaj ohraniti zdravo telo,in, kar se bo poznalo tudi pri vedenju vašega dojenčka. Pomembno je, da si ustvarite, ki se skladajo z vašim. Ne mislimo na nore vadbene rutine ali na sledenje zahtevni dieti, temveč le na vključitev majhnih in enostavnih sprememb v vaš vsakdanjik.Da bo lažje, priporočamo da siine. Najbolje, da telovadite takrat, ko otroci spijo, ali pa zjutraj, preden se odpravite v službo. Četudi na določen dan trening opravite zunaj svojega časovnega okvirja, nič hudega, saj je urnik namenjen predvsem ohranjanju doslednosti.Tabata je vadbena rutina, ki jo, odvisno od načrta. Načeloma je sestavljena iz štiriminutnega, desetminutnein štiriminutnih vaj za moč. Med vsakim delom vadbe imate na voljo. Gre za kratko, a nadvse učinkovito vadbo, ki bo, obenem pa boste v tem kratkem času porabili približno toliko kalorij kot na enournem džogingu. Priporočamo, da si omislitein kettlebell za toniranje mišic. Super spletni program, ki omogoča, je sestavila Avstralka Kayla Itsines.Vadba v dvoje je vedno prijetnejša, zato nanjo povabite svojo najboljšo prijateljico!je prvovrstna vadba, s katero boste. Lahko jo izvajate samostojno, v kombinaciji z. Na spletu lahko najdete veliko enostavnih vadb, ki poudarjajo, ali pa meditativnih vaj, ki vas bodo. Ne pozabite na udobno, ki bo vašemu telesu dala izvrstno podporo.Tudi pilates je, sploh po porodu. Pri izvedbi zahtevnejših vaj si lahko pomagate z elastiko za vadbo , s katero lahko izvajate. Vboste zaposlili mišice celotnega telesa, za napredno vadbo pa si lahko omislite celoČe želite, vam priporočamo, da si priskrbite nekajin svojo dnevno sobo ali vrt spremenite vje odlična naprava za, za zgornji del telesa pa si priskrbiteali. Obiščite najbližje Hervisovo prodajno mesto in si priskrbite fitnes opremo po izjemno ugodnih cenah ali pa si pripomočke naročite kar iz spletne trgovine Izberete lahko katero koli predlagano aktivnost, najbolje kar kombinacijo vseh, da resnično. Vseeno pa, saj doma žal ne boste imeli osebnega trenerja, ki bi vas opozoril na morebitno napačno izvajanje vaj. Kakovost naj ima vedno prednost pred količino, saj se boste s hitenjem prej poškodovali, kot pa dosegli rezultate.