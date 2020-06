FOTO:Fototočke na krožnih pešpoteh ob morju

Poti niso posebej zahtevne in so dobro označene. Njihova glavna posebnost pa so prekrasni razgledi, ob katerih si je mogoče spočiti telo in duha. »Pohodnik naredi nekaj dobrega za zdravje, spozna istrsko podeželje in lahko posname prekrasne selfije,« pravi turistična organizatorka Mihaela Rupnik Cek. Tri krožne pešpoti – piransko, strunjansko in seško – so zasnovali v Turističnem združenju Portorož.Poti je bilo sprva deset, a so jih v združenju nato povezali v tri tematske sklope. »Poti je mogoče poljubno skrajšati. Sama, na primer, gostom ponujam šest itinerarijev, ki vključujejo tudi kulinarično izkušnjo na ...