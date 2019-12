V telovadnici kar petkrat na teden

Samo sprehod ni dovolj za ohranjanje moči niti v tretjem življenjskem obdobju. Vaje za moč, gibljivost in ravnotežje so prav tako pomembne ob tistih za vzdržljivost. FOTO: Reuters

Vsaka ura hitro mine

Niti pretežko niti prelahko

Gibanje in telovadba sta zelo pomembna tudi v tretjem življenjskem obdobju. FOTO: Reuters

inso Ljubljančanke v pokoju, ki se od ponedeljka do petka zbirajo v telovadnici Alfa Gym pri vodeni vadbi. To počnejo zadnjih pet let. V skupini jih je devet takšnih, ki prihajajo redno, včasih je kakšna več, včasih kakšna manj. Najstarejša v skupini šteje 85 let, najmlajša 62. Zanje ura vadbe na dan ni samo skrb za zdravje in dobro počutje, ampak tudi prijetno druženje.Delujejo veselo in zadovoljno. »To počnemo zato, da se gibljemo, se imamo fino in si upočasnimo staranje. Miganje je življenje. Vse življenje smo delale in zdaj moramo delati naprej,« so se dopolnjevale sogovornice na kavi po eni od skupinskih vadb. Nekatere imajo mesečne karte, druge letne. Usmerjajo jih štiri različne inštruktorice. »Nikoli nam ni dolgčas. Vse mišice nam delajo, tudi jezik,« so se nasmejale v en glas.Ko se zberejo v telovadnici, za začetek poklepetajo. »Ena od vaditeljic nam pravi, da sploh ne bi vedela, kaj se dogaja po svetu, če ne bi bilo nas,« so poudarile pomen družabne note in dodale, da so poskušale telovaditi same doma, a jim je bilo dolgčas. Večina se je spoznala prav na vadbi, zdaj so kolegice oziroma sošolke, kakor si pravijo. Špela po operaciji ni smela na vadbo, se jim je pa pogosto pridružila na kavi.Večina ima težave s koleni, a se zavedajo, da bi »bilo še slabše, če ne bi migale«, kot so povedale: »Zelo se pozna, ko se vrnemo po poletnem premoru septembra vse 'lesene' k telovadbi. Sicer pa nismo zapečkarice. Takrat jih veliko vrtnari, precej plavamo.« Vsakodnevno vadbo izvajajo po svojih najboljših močeh, prilagodijo jo tudi vaditeljice. »Vsaka od nas pozna svoje pomanjkljivosti, slabosti, bolečine. Se pa trudimo. Vsaka ura neverjetno hitro mine,« so se strinjale in dodale še, da si ne predstavljajo, kako bi bilo, če bi bile vse dneve zaprte v kuhinji. »Seveda pa poskrbimo tudi za gospodinjska opravila doma,« jim nalog nikoli ne zmanjka. Z dobro voljo, ki se je navzamejo na vodenih vadbah, je vsak dan še lepši.Ena od vaditeljic, s katerimi redno vadijo, je, inštruktorica športne rekreacije in pilatesa. »Pri vadbi izhajam iz splošnih načel pilatesa in jo prilagajam starosti. Vse to je pravzaprav telovadba. Pri pilatesu je pomembno, da vaje izvajaš počasi,« je omenila. Opaža, da imajo starejši težave s koleni in ramenskim obročem, medtem ko mladi pridejo zaradi težav v ledvenem delu hrbta. Vaje, ki jih načrtuje za skupino upokojenk, popestri tudi s pripomočki, kot so žoge, uteži, palice, trakovi.Jo s čim presenečajo? »Z vitalnostjo! Pri svojih letih so velikokrat bolj gibljive in močnejše kot mladi, ki pridejo na vadbo,« jo navdušujejo. Škoda pa se ji zdi, da se za vodene vadbe ne opogumijo tudi moški.Vadba ne pozna starostne omejitve, poudarja kineziologiz KinVitala in dodaja, da jo je ključno prilagoditi posamezniku: »In ne obratno.« Pri KinVitalu so profili upokojencev, ki obiskujejo vodene vadbe, zelo različni – od začetnikov do maratoncev: »Zato je pomembno, da so – tudi pri starejših – vadbe razdeljene po težavnosti in za različne namene: moč, gibljivost, vzdržljivost ... Ključno je najti pravo ravnovesje med posameznikovo pripravljenostjo in zahtevnostjo vaj. Če bodo pretežke, jih bomo hitro začeli izvajati neprimerno, pa tudi preveč nas bo vse skupaj izčrpalo. Če bodo prelahke, pa spet ne bodo dosegle svojega namena, saj bo obremenitev premajhna, da bi se lahko nekaj spremenilo v telesu,« je opozoril.Katere vaje so najbolj priporočljive? »Ne pozabimo na vadbo za moč. To je tudi pri starejših ponavadi največja težava – upadanje moči in mišične mase. Marsikdo je namreč aktiven pri sprehodih, vendar samo sprehod ne bo dovolj, da ohranjamo moč. Poleg tega je vadba za moč najbolj nadzorovana in zato varna, saj lahko ves čas nadzorujemo stopnjo zahtevnosti. Zelo priporočljiva je tudi za vse tiste, ki se soočajo s kakšno težavo ali bolečinami,« je nanizal koristne informacije.Po njegovem mnenju bi bil urnik dovolj pester z dvema urama vadbe na teden, namenjene moči, gibljivosti in ravnotežju (lahko je skupinska), vse druge dneve pa svetuje 30- do 60-minut­no gibanje, denimo hojo, kolesarjenje, ples ali kakšno podobno vzdržljivostno aktivnost, ki se je zlahka loti tudi vsak sam.