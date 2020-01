Vse, kar morate vedeti o izbiri smučarskih očal

Otroška smučarska očala FOTO: Hervis

Smučarska očala so lahko cilindrična ali pa sferna, na vidljivost in širino pogleda pa še dodatno vpliva barva. Omislite si fotokromne leče, ki se samodejno prilagodijo različnim svetlobnim razmeram.Poleg spodnjih okončin so oči temeljni organ za uživanje na belih strminah. Naš vid nam omogoča varno smuko ter zadovoljstvo ob opazovanju magične zimske pokrajine, zato ga je treba tudi primerno zavarovati. Za to bodo poskrbela, ki bodo varovala oči tako vkot tudi v, ko je v zraku veliko tujkov. Poskrbite, da dragoceni vid, ki vam omogoča smučarske užitke, ustrezno zavarujete.Ko, vas količina informacij lahko zbega, zato smo za vas pripravilio odločilnih dejavnikih, ki vas bodo pripeljali do pravih očal. Če je le možno, v trgovino vzemite s seboj smučarsko čelado, saj je zelo pomembno, da se očala prilegajo tako vašemu obrazu kot tudi čeladi.Velikost okvirja smučarskih očal naj bi se praviloma, zato če nosite majhno čelado, razmislite o majhnem okvirju in obratno. Pomembno je, da med čelado in smučarskimi očali ni praznega prostora, ko ju pomerjate. Pazite tudi, da vam očala ne pritiskajo preveč na nos, kar bi povzročilo oteženo dihanje.Leče so lahkoaliso ukrivljena samo vodoravno ter se razprostirajo od ene do druge strani obraza, med nosom in čelom pa so ravna. Načeloma so tovrstna očala cenejša, saj imajo rahlo omejen periferni pogled in v nekaterih vremenskih razmerah slabše uravnavajo odboj svetlobe.so upognjena čez obraz, hkrati pa tudi navpično med nosom in čelom. So razmeroma dražja, vendar zagotavljajo b. Učinek distorzije oziroma zakrivljenosti slike je popolnoma odpravljen pri sfernih lečah. Pri odločanju o obliki leče si zapomnite tudi, da večja ko so stekla, širše je vidno polje. Predlagamo, da nakup smučarskih očal vzamete kot dolgoročno investicijo ter odštejete kak evro več za boljšo vidljivost in uravnavanje odboja svetlobe.Pomembna je tudi izbira barve, saj nekatere bolje delujejo v določenih vremenskih razmerah., saj omogočajo večjo prepustnost svetlobe (60–90 %). Če je pred vami lepa vremenska napoved, pa lahko uporabite tudi temnejše leče z odsevnim premazom.je zelo priročna stvar, saj se v prodajalnah mnogokrat pojavljajo oznake S, ki pomenijo: S0 = primerno za nočno smuko,= primerno za slabo vidljivost,= primerno za delno oblačno vreme,= primerno za sončne razmere in= primerno za smuko v visokogorju.Zagotovo se vam je že zgodilo, da so se vam med smučanjem zarosila stekla, kar se ponavadi pojavi ob hitro spreminjajočih se razmerah. Ko kupujete smučarska očala, se prepričajte, da imajo, kar jih naredi bolj zračna, zato se bodo tudi redkeje zarosila. Enakega pomena so tudi odprtine za zračenje, ki poskrbijo za, vendar pazite – večje odprtine vas bodo hitreje izpostavile mrazu, sploh ob hitrejšem smučanju.Sodobna tehnologija in napredek sta omogočila, da ima večina smučarskih očal, tudi nižjega razreda,. Tovrstna zaščita prepreči utrujenost oči in tudi trajno škodo. Leče so lahko tudi polarizirane ter tako izničijo odboje svetlobe in s tem izboljšajo sliko. Tovrstna očala zagotavljajo odstranitev motečih odbojev in popolno zaščito pred škodljivimi UV-žarki. Primerna so predvsem za močno sonce pa tudi za pretežno oblačne razmere. Nadgradnja so zagotovo, ki se samodejno prilagodijo spreminjajočim se svetlobnim razmeram.Tako kot vam bodo smuči služile več let, vam lahko tudi smučarska očala, zato vam toplo priporočamo, da izberete le najboljšo zaščito za svoje oči, saj je sonce v gorah še močnejše. Vlahko najdete pestro izbiro modelov za vse tipe vremena, za svoje najmlajše pa lahko izberete otroška smučarska očala