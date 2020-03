Zaprta so vsa naravna plezališča

Planinska društva so zaprla nekatere planinske poti. FOTO: Manca Ogrin

Planinska zveza Slovenije (PZS) je vse ljubitelje gora ponovno pozvala , naj se v trenutnih razmerah odpovejo aktivnostim v gorah in se ne izpostavljajo nepotrebnim tveganjem ter še dodatno obremenjujejo gorskih reševalcev in medicinskega osebja. O tem, da se ljudje še vedno lotevajo različnih podvigov, najbolj zgovorno pričajo objave na družbenih omrežjih.Planinska društva, njihovi odseki in klubi dosledno upoštevajo priporočila o prekinitvi dejavnosti ter na spletnih straneh objavljajo tudi ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa, ugotavlja PZS, je pa na družbenih omrežjih še vedno zaslediti veliko objav o individualnih zahtevnih vzponih oziroma vzponih v manjših skupinah ter ignoriranje priporočil in pozivov pristojnih.Planinske koče so že prejšnji teden do nadaljnjega zaprle vrata, zato naj se obiskovalci pri njih ne zadržujejo v skupinah, posedajo na klopcah pred njimi ali se otroci igrajo na tamkajšnjih igralih. Prav tako so zaprti plezalni centri in telovadnice, planinska zveza pa je ta teden pozvala tudi planinska društva, odseke in druge skrbnike plezališč, ki tega še niso storili, da začasno zaprejo naravna plezališča in tako pomagajo pri zajezitvi epidemije in tveganju nesreč.Planinska zveza Slovenije je vzpostavila tudi posebno spletno stran koronavirus.pzs.si , na kateri ažurno objavlja ukrepe in priporočila. »Z vso resnostjo moramo postaviti osebne cilje na stran in se držati omejitev gibanja, saj lahko le z odgovornim ravnanjem pripomoremo z zajezitvi širjenja epidemije in zmanjšamo tveganje za nesreče. Vrag je vzel šalo! Vidimo, kaj se dogaja v tujini, kjer niso dovolj upoštevali omejitev, zato prosimo vse, naj se odločajo le za lažje sprehode v bližini doma in upoštevajo priporočila pristojnih,« poudarja generalni sekretar Planinske zveze Slovenijein opozarja, naj spremljajo javne objave, saj se bo gibanje po vsej verjetnosti v prihodnjih dneh še bolj omejilo. »Poleg tega obiskovalce gorskega sveta in narave nasploh prosimo, naj ob odgovornem ravnanju drug do drugega ne pozabijo na odgovoren odnos do narave in smeti ne puščajo pri zaprtih planinskih kočah ali na izhodiščih planinskih poti, ampak jih odnesejo domov in tam odložijo v ustrezne zabojnike.«Ob tem priporočajo, da čas doma izkoristimo za branje planinske literature, ki jo je med drugim mogoče dobiti v e-knjižnici in e-knjigarni Biblos, in za pridobivanje planinskega znanja. V Mali šoli planinstva na spletni strani PZS se lahko, denimo, s pomočjo videovsebin naučimo delati planinske vozle ali osvojimo kakšno drugo veščino za varnejši obisk gora.