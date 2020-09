5 morskih nasvetov za okrepitev imunskega sistema

1. Pričnite dan ob morju

Privoščite si polnovreden hotelski zajtrk FOTO: LifeClass

2. Razmišljajte pozitivno

3. Zaplavajte v pramorju

4. Vključite jogo

5. Razvajajte se

V sprostilni masaži v Hotelih LifeClass Portorož uživa tudi Ana Klašnja FOTO: LifeClass

Ideja o hladni jeseni se nam sprva ne zdi prav nič privlačna. Kljub temu lahko poletno vzdušje traja dlje kot koledarsko poletje. Za vas smo poiskali pet nasvetov za super počutje tudi jeseni.Predstavljajte si, da se namesto zbujanja v megleno jutro prebudite ob pogledu na morje. Odprete balkonska vrata hotelske sobe in v nosnice vam prodre svež morski zrak, pomešan z vonjem po borovcih. Jutranje razgibavanje opravite kar na balkonu, sledi tek ob morju in zdrav zajtrk. Če vam po jutranjih športnih aktivnostih upade raven sladkorja v krvi, vas bo sveže iztisnjen naravni sok iz Caféja Central zagotovo okrepčal.Letošnje leto nam ne prizanaša s slabimi novicami. Čeprav se nam zdita zaskrbljenost in strah del obvezne opreme, nam dejansko ne pomagata. Namesto da si jutra pokvarimo z analiziranjem stvari, ki jih ne moremo spremeniti, raje globoko vdihnimo, pomislimo na kaj lepega in se nasmehnimo podobi v ogledalu. Oddajte vse negativno in se napolnite s pozitivnim. To je tisto, kar nas žene naprej.Dragoceno termomineralno vodo, ki pomaga preprečevati revmatska in ortopedska obolenja, kožne nepravilnosti, bolezni jeter in respiratorne težave, v Termah Portorož črpajo iz globine 724 metrov, kjer njena temperature dosega med 23 in 25 °C, stara pa naj bi bila kar 42.000 let. Uvršča se med zdravilne sulfidne mineralne vode, saj je bogata z natrijem, kalijem, magnezijem, kloridi in sulfidi. Plavanje v takšni vodi v kombinaciji s sredozemsko kulinariko vpliva na vaš imunski sistem in ga okrepi, na način, da bo vaše telo manj dovzetno za različne okužbe.So ljudje, ki brez joge ne morejo. Izvajajo jo doma, na službeni poti pa tudi na oddihu. Prepričani so, da jim je ta tradicionalna indijska vadba, ki temelji na načelih ajurvede, spremenila življenje. Ajurvedski svetovalci iz Shakti-Ayurveda centra v Portorožu vas bodo z veseljem naučili osnovnih jogijskih vadb, ki jih boste lahko izvajali kjerkoli. Rezultati bodo kmalu vidni – počutili se boste manj napete in imeli več energije. Preverite, katere pripomočke pri tem potrebujete.Ne pozabite na malce razvajanja. Tudi savnanje pozitivno vpliva na imunski sistem in uspešno preprečuje prehlad. Zaprite oči in vstopite v Sauna Park . Poleg klasične savne bodo za izločanje strupov iz telesa in krepitev dihal poskrbele tudi solna savna, Kneippove kopeli in ledena jama. Po svež zrak se, zaviti v topel kopalni plašč, odpravite na sončno teraso s pogledom na morje, za dodatno sprostitev in razbremenitev telesa pa si privoščite energično orientalsko masažo, ki jih izvajajo v Wai Thai centru v sklopu Term Portorož. Naj bo jesen na morju eno samo dolgo poletje!