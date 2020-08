FOTO:»Age well« ali zakaj so najstniki danes obsedeni z zdravim staranjem

Štiriindvajsetletni Američan Hyram Yarbro, znan pod imenom ­»skincarebyhyram«, ima več kot pet milijonov sledilcev.

Foto skincarebyhyram



Kaj pravi stroka

Sprememba v odnosu ljudi do kože je očitna tudi v dermatoloških ambulantah, kjer so vedno bolj priljubljeni tudi pomlajevalni tretmaji. Foto Shutterstock



Moč prehranskih dodatkov

Černivec Aleš O zanašanju na prehranske dodatke in nego kože je kritičen dermatovenerolog Igor Bartenjev.



Včasih se je spopadanje s staranjem začelo šele s pojavom prvih gubic, zdaj pa se s starostjo ubadajo že najstniki in mladi pri dvajsetih letih. Trend age well, ki je prevzel družbena omrežja, predvsem tiktok in instagram, ni namenjen le preprečevanju opaznega staranja, temveč tudi zdravi starosti, ki jo mladi lahko dosežejo s preventivno skrbjo za kožo in telo.Pod ključnikom #skincare, ki ima več kot 12,6 milijarde ogledov na tiktoku, influencerji, kot so Korejka Li Sabe (»RisaBae«), Britanka Em Ford ('mypaleskinblog'), Argentinka Wanda Nara ('wanda_icardi') in drugi v kratkih videih predstav­ljajo svoja mnenja o znamkah za nego kože in promovirajo prehranske dodatke, ki naj bi pripomogli k zdravemu staranju.Eden od najpopularnejših je štiriindvajsetletni Američan Hyram Yarbro, poznan pod imenom »skincarebyhyram«. Na tiktoku, kjer se osredotoča predvsem na pravilno nego kože, ima več kot pet milijonov sledilcev. Sam sicer, kot večina influencerjev, ni specialist dermatologije ali kozmetologije, in, kot pravi, se je o sestavinah v kozmetiki in njihovem vplivu na telo in okolje poučil kar sam. »Mladi se v primerjavi s preteklimi generacijami ne osredotočajo več na barve, vonje in vizualno estetiko kozmetike. Bolj jih zanimajo zdravje, nega kože in raziskava sestavin, ki jih izdelki vsebujejo,« je ­poudaril.Ena izmed kozmetičnih znamk, ki jo priporoča, je CeraVe, ki je pri nas dostopna le na spletu. Petnajst let stara znamka, ki je v lasti L'Oréala, je znana po cenovno dostopnih čistilnih tonikih, kremah in losjonih, ki so jih razvili z dermatologi. »Znamko smo ustvarili kot terapevtsko linijo za nego kože, ki bi jo dermatologi lahko priporočili pacientom z vnetjem kože, rosaceo in aknami,« je za New York Times povedal soustanovitelj znamke CeraVe Tom Allison. Znani so tudi po kremah za sončenje, ki so v dnevni negi kože nujne, saj varujejo pred žarki UVA in UVB in znižujejo možnosti za pojav kožnega raka, obraznih gubic ter sončnih peg.Hyram za nego kože svetuje predvsem retinol (derivat vitamina A), ki preprečuje vidno staranje, in vitamin D, ki blaži rdečico in manjša vnetja. Kratka vsakodnevna nega kože naj ne bi vključevala grobih pilingov, ki naj se uporabljajo le po potrebi. Pri nakupu kozmetike opozarja na prvih šest sestavin, navedenih na embalaži, ki so po njegovem mnenju najpomembnejše. Če jih ne poznamo, bi se morali o njih poučiti pri strokovnjakih, pravi.Na dermatološki kliniki Bartenjev v Ljubljani so nasvete slavnega vplivneža večinoma potrdili kot pravilne, predvsem škodljivost vsakodnevne uporabe pilingov in koristnost vitamina D, dvomljivi so po njihovem nasveti glede prvih šestih sestavin. »Pomembno je, da izberemo primerne pripravke glede na tip kože in namen. Nasvet strokovnjaka bo gotovo omejil možnosti nepravilne izbire,« je povedal specialist dermatovenerologije Igor Bartenjev.Sprememba v odnosu ljudi do kože in staranja je očitna tudi v dermatoloških ambulantah, saj so poleg diagnostike in zdravljenja raka vedno bolj priljubljeni tudi pomlajevalni tretmaji. »Polovica življenjske doze sončnih žarkov je dosežena do petindvajsetega leta, zato je prav, da mladi ljudje kožo ščitijo že zgodaj.«Za zdravo staranje naj bi po nasvetih vplivnežev poleg nege kože skrbeli z uporabo prehranskih dodatkov. Priljubljen je vitamin D, ki ga telo ne tvori samo, za sintezo iz hrane pa potrebujemo žarke UVB. Popularni so tudi dodatki vitamina C, ki omogoča potek fizioloških procesov v telesu, za kožo pa je bolj učinkovit površinski nanos, ki varuje proti UV-žarkom, škodljivim dejavnikom iz okolja in hiperpigmentaciji. Ker vitamin C sodeluje pri sintezi kolagena, ga velikokrat priporočajo v kombinaciji s prehranskimi dodatki hidrokolagena, ki naj bi s spodbujanjem tvorbe kolagenov vplival na zdravje las in nohtov ter vzdrževal prožnost kože.V ljubljanskem medicinskem centru Barsos opozarjajo, da so prehranska dopolnila koristna le, ko v telesu primanjkuje posameznih hranil, saj ne morejo nadomestiti uravnotežene prehrane. »Če se potrošniki odločijo za dodatke, naj bo to krajši čas in po potrebi,« so dejali.O zanašanju na prehranske dodatke in nego kože je kritičen tudi Bartenjev. »Če bi zdravo kožo brez znakov staranja lahko imeli le z uživanjem prehranskih dodatkov, bi to najbrž počeli vsi,« je poudaril. »Dejstvo je, da so poleg dodatkov za zdravje potrebni skrb za telo, ki vključuje telesno aktivnost, ščitenje kože pred sončnim sevanjem in zdrava, uravnotežena prehrana. Pravilna nega kože mora biti del celostnega pristopa, saj življenjske razvade, kot je kajenje, izničijo učinke še tako skrbne in kakovostne nege.«Gastroenterolog iz ljubljanskega kliničnega centra Darko Siuka pravi, da prehranske dodatke uživa le občasno, saj čezmerne količine povzročijo predoziranje. Je pa velik navdušenec nad vitaminom D in zagovarja njegovo dodatno uživanje. Posebej pozimi in zgodaj spomladi, ko ima večina prebivalcev Evrope prenizek serumski nivo vitamina D3.