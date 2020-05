FOTO:Božidar Voljč: »Problem smrtnosti v domovih se očitno da politično prodajati«

Sredi aprila je komisija za medicinsko etiko omogočila nacio­nalno raziskavo razširjenosti ­covida-19. Brez soglasja komisije­ namreč nista dovoljena raziskovanje človekovega zdravja in ­telesa ter uvedba nove metode­ zdravljenja ali diagnostike. ­Komisijo, ki deluje pod okriljem ministrstva za zdravje, že drugi mandat vodi Božidar Voljč, upokojeni zdravnik družinske medicine, nekdanji minister za zdravje in direktor zavoda za transfuzijsko medicino. Star javni zdrav­stvenik, kot si reče, se že dolgo ukvarja tudi s področjem starosti in staranja. Gospod Voljč, začniva z vprašanjem, ki ne potihne: smo starejše ljudi v ...