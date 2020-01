V teh dneh se zastavljajo številna vprašanja v zvezi s kitajskim koronavirusom. Tudi v svetu poštnih pošiljk. Ali bi lahko denimo kitajski virus pripotoval v pismu, paketu ali kar na navadni razglednici? Bi lahko prejemnik zbolel po nekaj dneh, ko je prejel to pošiljko s Kitajske?



Vprašanje o tem je bilo zastavljeno tudi na včerajšnji novinarski konferenci UKC in predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc je zagotovila, da to ni mogoče. Virus bi sicer teoretično lahko preživel do tri dni, a bi morala biti dovolj velika koncentracija. Poštne okužbe niso bile vir prenašanja in tudi zdaj niso, je dodala.



Še bolj uporabno pa je odgovoril strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn: »Če že prejmete pošiljko iz Kitajske, ko jo odprete, si ne vrtajte po nosu.«