Do zdravnika, ko ga potrebujete

Brez dolgih čakalnih vrst in visokih stroškov zdravljenja



Brezplačna asistenca

FOTO: Shutterstock

Vrhunski izvajalci v Sloveniji in tujini

Več kot 700 vrst operativnih posegov

Tudi za otroke

Posvet z zdravnikom tudi na daljavo

Z novim zavarovanjem Zdravstvena polica si lahko zagotovite dostop in kritje stroškov samoplačniških zdravstvenih storitev v samo nekaj dneh.Čakalne vrste so velika bolečina slovenskega zdravstva. Toda vsako odlašanje z zdravljenjem v primeru bolezni ali poškodbe lahko stanje poslabša in močno podaljša čas, ki je potreben za okrevanje. Poseg pri zasebnem izvajalcu pa lahko pošteno osuši vaš družinski proračun. Zdravstvena polica obljublja čisto drugačno izkušnjo zdravstva: brez čakanja, s popolno organizacijsko podporo ter v mreži zanesljivih in strokovnih izvajalcev.Z Zdravstveno polico vam ne bo več treba klicati izvajalca zdravstvenih storitev, raziskovati procesov naročanja, pravilnega zaporedja obiskov pri specialistih, načinov dostavljanja dokumentacije ... Dovolj je, da pokličete asistenčni center Varuha zdravja, kjer za zavarovanca v celoti pripravijo načrt zdravljenja in mu pomagajo ter ga vodijo vse od začetka do zaključka zdravljenja. Organizirajo obisk pri zdravniku specialistu in poskrbijo za morebitno organizacijo operativnega posega – doma ali v tujini.V primeru bolezni ali poškodbe bodo za vas dobro poskrbeli, saj Varuh zdravja sodeluje z izbranimi zdravniki in ustanovami, ki dosledno zagotavljajo vrhunske storitve. V mrežo izvajalcev Varuha zdravja je trenutno vključenih več kot 50 domačih in okoli 30 tujih partnerjev.Zdravstveno polico je večinoma mogoče oblikovati po svojih željah. Sami izberete tudi višino letne zavarovalne vsote in si tako zagotovite zdravstveno varstvo za področja, ki so za vas, glede na vaš življenjski slog in druge okoliščine, najpomembnejša: specialistično-ambulantne storitve, enostavne in zahtevne diagnostične preiskave, protibolečinske terapije, fizioterapije in operativni posegi – odvisno od izbranih kritij.Skleniti je mogoče Zdravstveno polico za specialistične storitve in Zdravstveno polico za operativne posege ; obe imata različne pakete in ju je mogoče kombinirati.Otrokove zdravstvene težave so za starše pogosto hujše in napornejše od lastnih. Zato se večina staršev sprašuje, kako otroka obvarovati pred zdravstvenimi težavami, sebe pa pred stresom, ki ga povzročijo. Z zavarovanjem Zdravstvena polica za otroke bo v primeru težave vaš otrok v nekaj dneh na vrsti za specialistični pregled ali operacijo, ki jo potrebuje. Zdravstveno polico za otroke je mogoče skleniti za otroke od dopolnjenega prvega do vključno petindvajsetega leta starosti.Zdravstvena polica pa vključuje še eno novost, Dr. Posvet, zasebni kanal za klepet z zdravnikom. V primeru težav, dvomov in skrbi lahko svoje vprašanje zdravniku zastavite kar po izbrani aplikaciji za klepet: Viber, Facebook Messenger, WhatsApp in Telegram. Zastavite ga lahko kadar koli, kateri koli dan in ob kateri koli uri. Eden izmed sodelujočih zdravnikov vam bo odgovoril v kar najkrajšem času.