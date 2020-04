FOTO:Je preventivni ukrep tudi obsedeno čiščenje naših domov?

Ali se moramo v času koronavirusa bolj posvečati osebni higieni ali to ni potrebno?

Priporočate posebna kozmetična sredstva?



Kaj pa čistoča domov? Ali je pogosto pranje, torej menjava oblačil, posteljnine, drugih stvari iz pralnih materialov, v tem času pomembno? Ali se tako bolje zaščitimo pred koronavirusom?



Na kaj naj bomo v stanovanjih in hišah posebej pozorni, so to kljuke, gumbi, kopalnica, kuhinja ...? In kakšna čistila naj uporabljamo?

Glede na to, da je mobilni telefon ves čas z nami, morda tudi denarnica, kako ravnamo z njima?



Ali je pomembno, kako čistimo, in kako očistimo sami sebe po čiščenju?

V trgovino je tu in tam treba, kako naj tam ravnamo čim bolj samozaščitno?

Kaj pa s polno vrečko potrebščin storimo doma?



Je mogoče, da nas hišni ljubljenček spravlja v večjo nevarnost? Je potrebne več higiene tudi z njim?



Ko bo konec karantene, utegnemo po vseh razkuževalnih sredstvih ostati z novo nadlogo, suho, razdraženo kožo vsaj na rokah. Kaj priporočate kot preventivo?

Stopili smo narazen, se osamili, šli v karanteno, si nadeli masko, rokavice, razkužili roke, ne zapuščamo stanovanja, če za to ni potrebe, z nikomer se ne družimo, razen z najožjimi člani družine ... Kaj pa osebna higiena? Higiena naših domov? Če smo natančni: naj pomivamo tla vsak dan, pogosteje peremo perilo, odeje, preproge? Naj se posebej posvetimo posodi? Razkuževanju kuhinje? Na vprašanja o tem, kako naj koronavirus spremeni naše vsakdanje domače navade, in ali sploh, je odgovorila zdravnica Simona Perčič, specialistka javnega zdravja z inštituta za javno zdravje.Kar zadeva higienska priporočila, na primer o tuširanju ali pranju las, se vsakodnevna rutina večinoma ne spreminja. Za preprečevanje okužbe z virusom sars-cov-2 je priporočljivo upoštevati vsakodnevne preventivne ukrepe, kot je pogostejše umivanje rok z milom in vodo. Večkrat, kot smo bili vajeni. Če voda in milo nista dostopna, uporabimo namensko razkužilo za roke, v katerem naj bo najmanj 60 odstotkov etanola. Razkužilo za roke je namenjeno samo za zunanjo uporabo. Sredstva za čiščenje ali razkuževanje površin niso namenjena čiščenju kože.Posebna kozmetična sredstva, ki bi nas varovala pred okužbo, ne obstajajo. Uporabljamo tista, ki jih sicer uporabljamo pri vsakodnevni negi telesa. Zaradi pogostega razkuževanja rok lahko večkrat na dan uporabimo mazilo za roke.Posebnih priporočil o pranju oblačil ali posteljnine za zdrave ljudi ni. Torej jih peremo kot običajno. Če je človek okužen s koronavirusom, pa so potrebni previdnostni postopki, da ne okužimo še okolice. Perilo okuženega peremo pri visoki temperaturi, če se le da, pri 90 ali vsaj pri 60 stopinjah.Razkuževanje stanovanjskih površin oziroma domačega okolja ni potrebno. Prostore in površine očistimo kot običajno s čistili, ki jih doma ponavadi uporabljamo. Preventivno lahko v stanovanju razkužujemo tiste dele, ki se jih večkrat dotikamo, na primer kljuke, ročaje, tipkovnice, stikala, predmete in površine v kopalnici. Najboljše razkužilo je 0,1-odstotni natrijev hipoklorit (razredčena varikina), ki se dobi tudi v trgovinah. Eventualno lahko uporabimo 60-odstotni etanol. Ob razkuževanju stanovanje seveda zračimo.Če telefon in denarnico prijemamo samo mi, je verjetnost okužbe manjša. Lahko pa telefon razkužimo z omenjenima razkužiloma. Denarnico, ki je navadno usnjena ali platnena, eventualno lahko operemo. Vendar s tem pomagamo le za kratek čas. Vseskozi se moramo zavedati, da so denar, denarnica, mobitel in podobni predmeti lahko onesnaženi, zato je treba ustrezno ravnati: po uporabi se ne dotikamo obraza, ust, nosu, oči, dokler si ne umijemo ali razkužimo rok.Pri čiščenju z razkužili uporabljamo rokavice in masko. Pri čiščenju s kuhinjskimi čistili to ni nujno. Po čiščenju si seveda pravilno umijemo roke in obraz z milom in vodo.Embalaža živil in drugih izdelkov, ki jih prinesemo iz trgovine, je lahko onesnažena. Paziti je treba, da se v kuhinji ne križajo čiste in nečiste poti. Za ravnanje z embalažo je več priporočil. V trgovino pridemo s seznamom živil, ki jih potrebujemo, izdelke bomo tako izbrali hitreje. V trgovini se zadržujemo čim manj časa. Ob vstopu in izstopu si razkužimo roke. Izdelkov po nepotrebnem ne prijemamo in vračamo nazaj na police. Po dotikanju, prijemanju izdelkov, predmetov, denarja, se ne dotikamo obraza, zlasti ne oči, ust, nosu, dokler si ne umijemo rok.Plastično, stekleno in kovinsko embalažo očistimo z raztopino detergenta za posodo in vodo ali jo obrišemo z alkoholnim robčkom. Vsebino papirnate embalaže lahko prestavimo v čisto embalažo (moka, riž, maslo …). Ko izdelke, ki smo jih prinesli iz trgovine, pospravimo, si umijemo roke in počistimo pulte in druge površine, ki smo jih uporabljali.Po nekaj dneh od nakupa je verjetnost, da bo virus preživel na površini izdelkov, že majhna. S pogostim in pravilnim umivanjem rok ter pogostim čiščenjem površin v kuhinji z vodo in običajnim čistilom učinkovito zmanjšamo tveganje za okužbo.Trenutno ni dokazov, da bi se lahko hišni ljubljenčki okužili s koronavirusom. Kljub temu si je, kot običajno, po vsakem stiku z živalmi priporočljivo umiti roke, saj nas to ščiti tudi pred drugimi patogeni, ki se lahko prenašajo med človekom in živaljo.Predvsem si roke umivajmo z vodo in milom. Kadar tega ni na razpolago, si jih razkužimo. Ob večkratnem razkuževanju kože pogosteje uporabljamo mazilo za roke.