Kako čim prej do specialista?

Izbirate lahko med dvema paketoma. Foto: Prva osebna zavarovalnica

Zavarovanje PRVA Zdravje zavarovancem zagotavlja najširši spekter ambulantnih pregledov pri specialistih. Foto: Prva osebna zavarovalnica

Kdo se lahko zavaruje?

Takšno vprašanje se velikokrat poraja posameznikom, ki se želijo vključiti v nova zdravstvena zavarovanja, saj je splošno prepričanje, da zavarovalnice omogočajo zdravstveno zavarovanje le povsem zdravim ljudem. Toda v



Zavarovanje lahko sklenete hitro in enostavno na zdravje.prva.si že od 9,28 EUR na mesec, zavarovancem omogoča širok razpon dostopa do specialistične obravnave, upravičeni pa so tudi do številnih dodatnih ugodnosti.



Več informacij na 01 777 5 775 Takšno vprašanje se velikokrat poraja posameznikom, ki se želijo vključiti v nova zdravstvena zavarovanja, saj je splošno prepričanje, da zavarovalnice omogočajo zdravstveno zavarovanje le povsem zdravim ljudem. Toda v Prvi osebni zavarovalnici , ki sicer velja za enega največjih ponudnikov dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, zagotavljajo, da je njihov produkt namenjen vsem ljudem med dopolnjenim 15. in 64. letom, tudi bolnikom z nekaterimi kroničnimi obolenji.Zavarovanje PRVA Zdravje , ki ga, zavarovancem omogoča širok razpon dostopa do specialistične obravnave, upravičeni pa so tudi do številnih dodatnih ugodnosti.

Za marsikoga je zapletena že pridobitev napotnice pri osebnem zdravniku. Nato sledi raziskovanje čakalnih dob v zdravstvenih zavodih po državi, prijava na prost termin, praviloma dolgo čakanje in končno pregled pri specialistu. Ob številnih tegobah, s katerimi se srečujejo pacienti, pa se na drugi strani zavarovalnice vsekakor zavedajo želja in stvarnih potreb ljudi. Zato so se na trgu pojavila nova, sodobna zdravstvena zavarovanja, ki omogočajo hiter dostop do specialistične obravnave in posledično diagnoze, krijejo pa tudi njihove stroške. In kar je najpomembnejše – ravno pravočasna diagnoza je pogosto prvi korak uspešnega zdravljenja. Ko pa se človek znajde v resnih zdravstvenih težavah, je za uspešno zdravljenje dejansko pomemben vsak dan posebej.Da bi odgovorili na potrebe prebivalstva po hitrejšem dostopu do zdravnika, ki lahko postavi ustrezno diagnozo in skupaj z bolnikom načrtuje nadaljnje postopke in zdravljenje, so v Prvi osebni zavarovalnici zasnovali zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje . S tem pri novih bolezenskih stanjih in poškodbah zavarovancem zagotavljajo hiter dostop do pregleda in preiskav pri zdravniku specialistu v njihovi partnerski mreži specialističnih ambulant z najnovejšo medicinsko opremo in tehnologijo.Mreža vključuje več kot 55 zasebnih zdravstvenih ustanov in 310 uveljavljenih specialistov, ki pokrivajo 21 različnih medicinskih področij. Pomembno je, da zavarovanje omogoča res hiter dostop do specialista tudi brez napotnice, zavarovanec pa čaka na pregled največ 10 delovnih dni.Izbirate lahko med dvema paketoma. Standard omogoča hiter dostop do zdravnika specialista ter krije stroške pregledov pri zdravniku specialistu in zahtevnih diagnostičnih preiskav na podlagi napotnice osebnega zdravnika. Nadstandard dodatno zagotavlja kritje stroškov dodatnih preventivnih diagnostičnih preiskav pri izvajalcu specialističnih zdravstvenih storitev, tudi brez napotnice osebnega zdravnika. Upravičenec lahko v zavarovalnem letu izkoristi kar 3–4 zavarovalne primere, odvisno od izbranega paketa.Zavarovanje PRVA Zdravje zavarovancem zagotavlja najširši spekter ambulantnih pregledov pri specialistih. Tako med drugim omogočajo preglede pri abdominalnem kirurgu, flebologu, kardiologu, gastroenterologu, tirologu, endokrinologu, dermatovenerologu, pulmologu, oftalmologu, ginekologu, psihiatru, ortopedu in drugih. Zavarovanje vključuje tudi zelo potrebne diagnostično-terapevtske postopke in posege, kot so RTG, EKG, UZ, CT, CTA, MR in MRA, ter različne vrste laboratorijskih preiskav.Pri nekaterih zahtevnih diagnostičnih postopkih, pri katerih smo izpostavljeni dodatnemu sevanju, kot so MR, MRA, RTG, CT in CTA, kljub zavarovanju potrebujemo zdravniško napotitev. V razvejeni mreži zdravstvenih zavodov zavarovancem sicer omogočajo še preventivno diagnostiko, kot je ugotavljanje predrakavih sprememb – test PAP, preventivno diagnostiko raka na prostati – test PSA, preventivno diagnostiko srčnega infarkta in možganske kapi z meritvijo gleženjskega indeksa ter preventivno diagnostiko popuščanja venskih zaklopk – fotopletizmografska preiskava. Zavarovanje krije tudi stroške prvega in kontrolnega pregleda pri specialistu psihiatru.Prva osebna zavarovalnica, d. d.