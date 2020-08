FOTO:Konoplja bi bila lahko del rešitve

Ljubljana – Pridelovalci in predelovalci konoplje si znova prizadevajo za demokratični dialog. To trajnostno naravnano panogo so dosedanje vlade bodisi ignorirale bodisi sistematično uničevale. Tako je slovenska konopljarska zakonodaja ena najbolj zastarelih v Evropski uniji, proizvodnja konoplje pa povsem nekonkurenčna.Konopljarstvo je ena najhitreje razvijajočih se gospodarskih panog na svetu, pravijo v CanaGiz, Gospodarsko interesnem združenju za konopljo, KonopKu, Zadrugi za konopljarstvo, in Icanni, Mednarodnem inštitutu za kanabinoide. Samo v EU je konopljarski posel vreden več milijard evrov, od tega je polovica posla s CBD ...