Korak za korakom do velikih sprememb

V Sparu so leta 2017 sprejeli pomembno zavezo. V skrbi za javno zdravje in spodbujanje zdravega življenjskega sloga so se v sodelovanju s strokovnjaki na področju prehrane in svojimi dobavitelji zavzeto lotili sprememb receptur izdelkov Spar. Plod uspešnega sodelovanja je pester nabor izdelkov s spremenjeno vsebnostjo sladkorja in soli.

Količino zmanjšujte postopoma

FOTO: Spar

V Sparu so do zdaj skupaj prihranili 75 ton sladkorja in 30 ton soli, do konca leta 2021 pa želijo prihraniti 120 ton sladkorja in 50 ton soli.

FOTO: Spar

Izbirajte izdelke s spremenjeno vsebnostjo sladkorja in soli

Nekateri se lažje držijo uravnotežene prehrane, malo težje pa urnika za gibanje, medtem ko je pri drugih ravno obratno. Ne glede na to, v katero skupino spadate, že dejstvo, da svoj trud vlagate v ohranjanje zdravega življenjskega sloga, dokazuje, da ste na dobri poti.Na kakovost prehrane močno vpliva količina sladkorja in soli. Statistika kaže, da Slovenci z obema pretiravamo. Odrasli naj bi na dan zaužili skoraj 80 % več soli od količine, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Namesto dnevno priporočenih 5 g v povprečju zaužijemo kar 12 g soli na dan.Podobno je s sladkorjem. Mladostniki povprečno zaužijejo kar 185 g sladkorja na dan, kar je skoraj osemkrat več od priporočene dnevne količine. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije naj bi ga namreč zaužili le do 25 g ali 5 kock na dan.Sol in sladkor sta živili, ki zelo vplivata na okus jedi, zato njuno odsotnost hitro opazite. Če želite spremeniti količino, ki jo dnevno zaužijete, ni treba ukrepati drastično, ampak je najbolje, da zmanjševanje začnete postopoma. Tako boste ukanili svoje telo, ki spremembe v okusu sploh ne bo zaznalo. Če boste to pravilo upoštevali pri vseh obrokih, boste količino zaužite soli in sladkorja kar hitro zmanjšali.Velik delež soli zaužijemo z enim od osnovnih živil – s kruhom. V Sparu so se zato zmanjševanja vsebnosti soli lotili v lastni pekarni. Danes lahko v ponudbi Pekarne SPAR najdete več vrst kruha in pekovskih izdelkov z manj soli*:• ječmenov hlebček s 40 % manj soli*• tatarski hlebček s 30 % manj soli*• kruh z drožmi s 30 % manj soli*• pecivo Kalčko s 25 % manj soli**V primerjavi z običajnimi vrstami kruha in pekovskih izdelkov Pekarne SPAR.Oglejte si celoten seznam izdelkov z zmanjšano vsebnostjo sladkorja in zmanjšano vsebnostjo soli