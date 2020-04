Laboratorij ALBA s kalibriranimi merili preveril higiensko masko, izdelano v Sloveniji

Material zunanjega sloja, iz katerega so narejene maske Shield, je za vodne kapljice neprepusten. Z notranje strani maske se vpija tekočina, vendar zunanja stran higienske maske ostane suha.



100-% bombaž v petih slojih se je v primerjavi z materialom blaga mask Shield v nekaj sekundah premočil in prepustil tekočino. Higienske maske so (po svoji osnovni funkciji) prepuščale zrak, ki s seboj nosi tudi nasičen del vlage. Niso pa prepuščale vodnih kapljic.



Veliko Slovencev se srečuje s težavo, kaj naj si da na obraz, da bodo lahko vstopili v trgovino, na pošto ali banko. Vlada je namreč sprejela dodatne ukrepe obvezne uporabe zaščitne maske oz. druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so šal, ruta ali podobne oblike zaščite, ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.Da ni modro na usta in nos navleči kar katero koli cunjo, je jasno izrazil vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje v prispevku, ki ga je objavil časopis Dnevnik. Zaskrbelo ga je namreč, da se bo z najrazličnejšimi maskami, rutami in šali čez usta in nos možnost za okužbe kvečjemu povečala. Vzrok za takšno skrb, kot je bilo pojasnjeno, je v tem, da se ljudje, ko jim improvizirana zaščita leze z nosu, obraza dotaknejo pogosteje kot sicer. Še zlasti pa je bilo opozorjeno, da se blago zelo hitro navlaži.Zakaj je problematično, če se obrazna maska hitro navlaži? Zdravstvena stroka je na to prek medijev opozorila: »Posvariti moramo pred navadnim blagom, saj se maske zelo hitro premočijo. To pa je še bolj nevarno kot neuporaba maske. Če se kapljice raztopijo na vlažni površini, lažje vstopajo v sluznico.« Na vlažnem blagu pride do večjega razmaza kapljice, ki pade na takšno površino, in s tem večjega tveganja za okužbo. Res kakovostna higienska maska za večkratno uporabo mora biti vodoodbojna.Podjetje Kovanec Unlimited d. o. o., ki s kooperanti v Sloveniji proizvaja zelo priljubljene higienske obrazne maske za večkratno uporabo SHIELD, je svoj izdelek poslalo na testiranje v laboratorij ALBA, ki je izvedel meritve s sledljivimi kalibriranimi merili. Trenutno ni znano, da bi bila katera koli druga higienska maska testirana v primerljivem laboratoriju in bi bili rezultati testov objavljeni. Obrazna maska pa je testiranje prestala več kot odlično.Rezultat testiranja je pokazal na izjemno slabo lastnost higienskih mask, ki so narejene iz bombaža. Kar pet slojev bombažne tkanine je premočilo v le nekaj sekundah. Če gre zaupati zdravstvenim strokovnjakom, se z nošenjem takšnih obraznih mask, ki jih ne bi zamenjali takoj, ko se premočijo, tveganje poveča. Pri higienski maski SHIELD ta skrb odpade.Daljše preizkušanje obraznih mask iz bombaža in maske SHIELDZaradi preverjenih lastnosti higienske maske za večkratno uporabo SHIELD se za njeno uporabo poleg posameznikov odločajo tudi podjetja, ki želijo poskrbeti za svoje zaposlene in nemoten poslovni proces. Prodajajo jih tudi nekatere lekarne. Eden izmed pomembnih argumentov za nakup pa je poleg visokokakovostnega materiala tudi ta, da ob nakupu maske podjetje jamči dostavo v 24 urah.V podjetju Kovanec Unlimited d. o. o. niso pozabili na človeško noto in so opravili veliko donacij mask SHIELD, in to tistim, ki jih res potrebujejo. Tako so donirali Gasilskemu društvu Šmarje pri Jelšah, Društvu za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, Vzgojno-izobraževalnemu zavodu Višnja Gora in Dnevnemu centru za brezdomce v Ljubljani itd. Seznam pa je z vsakim dnem daljši.