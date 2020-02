Med najbolj inovativnimi skyr, beljakovinski kruh in veganski tatarec

Inštitut za nutricionistiko je že šesto leto zapored podelil nagrade za najbolj inovativna živila, ki so bila proizvedena v Sloveniji in so prišla na tržišče v preteklem letu.



Tokrat so si naziv najbolj inovativnih živil prislužili jogurt z lanenimi semeni (Bio dobrote - Kmetija Žgajnar, gosti jogurt Siggi's skyr (Ljubljanske mlekarne), kruh proteinc (Don Don) in zelenjavni namaz Veganski tatarc (Mercator IP za znamko Minute).



Posebno nagrado za inovativnost pri ponudbi lokalnih živil je prejelo podjetje Panorganix za linijo slovenskih rezanih solat, podjetje Mercator Emba pa je prejelo posebno nagrado za inovativnost pri zmanjševanju vsebnosti sladkorja pri kakavovem prahu Benquick in desertnem prelivu Sladki greh.



Posebnost letošnjega razpisa je bila, da so bili proizvajalci vnaprej povabljeni k razvoju izdelkov z ajdo. V tej skupini izdelkov so nagrade prejeli Spar Slovenija za kruh tatarski hlebček, Mlinotest za polento naše none z ajdo, kmetija Klepec za ajdove hrustavčke, Mercator IP za Minute ajdov narastek s tofujem in mlinarstvo Rangus za testenine zlate tatarske bio ajdove valvice.



»Ajda je zelo hranljivo živilo, zato želimo s projektom po eni strani podpreti kmetovalce in živilsko industrijo pri učinkoviti pridelavi in uporabi navadne in tatarske ajde v proizvodnji visoko kakovostnih živil, po drugi strani pa spodbuditi prebivalce k povečanemu obsegu uživanja ajde,« je dejal prof. dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko.



Osnovni namen nekomercialnega projekta je spodbujati slovenske proizvajalce živil pri razvoju novih ali preoblikovanju obstoječih živil, da bi dosegli ugodnejšo prehransko sestavo in druge prednosti za potrošnike. Sofinancira ga ministrstvo za zdravje v okviru v okviru nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje Dober tek Slovenija, zdravo uživaj in več gibaj.



»Čeprav našim precej strogim prehranskim kriterijem zadosti vedno več obravnavanih živil, je še vedno precej priložnosti za izboljšave, npr. z vidika zmanjševanja vsebnosti soli v pekovskih izdelkih ter sladkorjev v brezalkoholnih pijačah in mlečnih izdelkih,« je o izdelkih, ki so jih proizvajalci in potrošniki prijavili na izbor, povedal Pravst.



Izbor najbolj inovativnih živil je opravila strokovna skupina na Inštitutu za nutricionistiko, ki je pripravila tudi strokovno utemeljitev izbora. Sestavljali so jo strokovnjaki s področja prehrane, živilske tehnologije, živilske kemije in agronomije.