Moški, ne pozabite na jajca!

Ste vedeli, da:



• je rak na prostati najpogosteje diagnosticirana oblika raka pri moških?

• se pojavnost raka na prostati zvišuje po 50. letu starosti?

• se rak na modih pojavlja pri mlajših moških med 15. in 39. letom?

FOTO: OnkoMan in Reebok Crossfit Ljubljana

Moški ste pravi junaki: močni, odločni, samozavestni, skoraj nepremagljivi … Vsakega še tako močnega in zdravega moškega pa lahko doleti bolezen. Med najpogostejšimi sta rak na prostati in rak na modih.Zato imajo zelo pomembno vlogoS tem razlogom so tudi v Lidlu Slovenija v sklopu svoje zaveze Ustvarimo boljši svet zasnovali prav posebno kampanjo 'Ne pozabi na jajca' , s katero na različne načine moške opominjajo o pomenu preventive in skrbi za svoje zdravje. V času brkatega novembra so se v Lidlu Slovenija povezali z Onkološkim društvom OnkoMan, ki zbira sredstva za nakup simulatorja operacij benigne hiperplazije prostate in raka na sečnem mehurju.Brkati november je v polnem zagonu in v sklopu ozaveščanja društvo OnkoMan v sodelovanju z Lidlom Slovenija pripravlja kar nekaj aktivnosti. Minulo soboto so v športnem centru Reebok CrossFit v Ljubljani izvedli izziv RCL ‘MA JAJCA. Pripravili so dvanajsturni WOD, ki je bil težavnostno primeren za prav vse. Tekom dneva se je zvrstilo več treningov, vsa zbrana denarna sredstva pa so namenili društvu OnkoMan. Dogodka so se udeležili tudi paraolimpijci iz Zveze za šport invalidov Slovenije.Že naslednji dan, 17. novembra, je bila v ljubljanskem SiTi Teatru dobrodelna gledališka komedija Slovenec in pol. Dogodek je bil razprodan, vsak udeleženec pa je prejel čokoladni jajček presenečenja, ki simbolično opominja na pomembnost samopregledovanja.Z začetkom brkatega novembra so v Lidlu Slovenija zagnali tudi dobrodelno aktivacijo, v kateri bodo del sredstev od prodaje BIO svežih jajc namenili društvu OnkoMan za nakup simulatorja operacij benigne hiperplazije prostate in raka na sečnem mehurju, in sicer od vsake prodane škatle 10 centov. Z nalepkami Ne pozabi na jajca pa nagovarjajo moške k skrbi za svoje zdravje in večji preventivi.