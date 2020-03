»Naravni botoks« za moške in ženske

FOTO: L'Occitane

Priporočamo negovalni ritual v treh korakih OSVEŽITEV: Obraz očistite z nežnim izdelkom za čiščenje kože, nato nanesite še tonik. RESET: Booster z dvema prstoma vmasirajte trikrat v smeri urinega kazalca in trikrat v nasprotno smer v predel tretjega očesa. Trikrat ga iztisnite še na vrat in obraz. Masiranje akupresurnih točk na obrazu ob nanosu kombinirajte s tehnikami dihanja, ki vas bodo sprostile in navdale z energijo. NEGA: Obred nadaljujte z vlažilno kremo za obraz oziroma drugimi L'Occitanovimi izdelki.

FOTO: L'Occitane

Boosterja za nočno nego obraza in kože okrog oči sta namenjena moškim in ženskam vseh starosti in tipov kože. Kombinirate ju lahko s katerim koli drugim izdelkom te vrste in svojimi najljubšimi izdelki L'Occitane. Ste pripravljeni na obred zlatega jutra?

Stres, neustrezna prehrana, utrujenost in onesnaženje vplivajo na nastanek oziroma večjo izrazitost podočnjakov, gub, obraznih potez; koža postane medla, bleda, suha. Kako ji povrniti vitalnost in sijaj? Da bo spet videti prožna in spočita, ji redno zagotovimo ustrezno nego.Najboljši čas za boj proti kožnim nepravilnostim je noč – v večernih urah namreč koža ni več izpostavljena okoljskim dejavnikom in je v stanju, v katerem lažje vpije negovalne snovi ter se obnavlja dvakrat hitreje. Celice so čez noč aktivnejše. Nove zamenjajo stare, plasti kože pa se obnovijo. Ponoči se tudi izločajo hormoni, ki učinkujejo na elastičnost kože. Tudi koncentracija beljakovin, ki prispevajo k lepi koži, je večja, zato izkoristimo noč za negovalni ritual, ki bo kožo naredil napeto, mehko, svežo, gladko in sijočo.Skrivnost učinkovite nege kože se skriva v kombinaciji narave in znanosti. Narava namreč ponuja številne sestavine, ki so ključne za naše zdravje in lepoto, znanost pa jih prouči in združi v inovativne negovalne formule, ki nam pomagajo doseči želene učinke. Na takšen način, na primer, svoje izdelke na podlagi načel epigenetike, discipline, ki proučuje, kako lahko okolje spremeni funkcijo genov, snuje francoski proizvajalec kozmetike L'Occitane.Tako so razvili inovativen izdelek, ki kožo že čez noč pomladi in osveži – Booster za nočno nego obraza Immortelle Reset . Odlikuje ga edinstvena struktura olje v serumu. V serumu majarona, ki kožo prebudi in pripravi na boljše sprejemanje aktivnih sestavin in brazilske kreše, ki učinkuje kot naravni botoks, je namreč več kot 3300 kapsul suhocvetnice, ki že tisoče let velja za eliksir mladosti.Na obrazu je koža najbolj občutljiva in najnežnejša v predelu okrog oči. V izogib vidnim znakom gubanja, izčrpanosti, zabuhlosti in podočnjakom ga zato nahranite z, ki je poleg glavnih sestavin iz boosterja za nočno nego obraza obogaten še z rastlinskim kompleksom iz izvlečkov petih rastlin in kvasa, ki delujejo v sinergiji.