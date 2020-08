Ni škodljiva pečica, škodljiva je lahko njena vsebina

Mikrovalovno pečico so mnogi zlasti v obdobju, ko so bile zaradi epidemije koronavirusa restavracije zaprte, posvojili kot glavnega kuharja v hiši. A to ni odpravilo dvomov, ki že lep čas razdvajajo ljudi. Na eni strani so absolutni privrženci, ki vztrajajo pri njeni vsesplošni uporabnosti, na drugi skeptiki, ki opozarjajo na nevarnosti sevanja, škodljivost pregrevanja hrane in predvsem sporno uporabo plastike. Koliko je v vsem tem resnice, smo vprašali dr. Živo Lavriša z Inštituta za nutricionistiko.Svetovna zdravstvena organizacija je že pred leti izdala mnenje, da je mikrovalovna pečica varen gospodinjski pripomoček – če ...