Ona desetletja: Jožica Maučec Zakotnik

Dobra volja, pozitivna energija

Od prostovoljk do filozofinje

Maučec Zakotnikova je Ona desetletja postala v deseterici izjemnih žensk, ki so vsaka na svoj način zaznamovale desetletje. V njej so bile: Petra Greiner, ki si tudi zaradi svoje družinske izkušnje, prizadeva za popolno sprejetje posebnih otrok v mozaik barvite družbe. Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj, ki opozarja na podnebne spremembe in išče sistemsko rešitev za novodobno interdisciplinarno izobraževanje na ravni celotnega sveta. Manca Košir, ki je Slovence okužila z bralnim virusom, njeno aktivno prostovoljstvo z umirajočimi pa je v slovenski družbi pripomoglo k zavedanju o minljivosti in smrtnosti. Slavica Mrkun, ki z ekipo Tačk pomagačk dokazuje učinkovit vpliv terapije s pomočjo psov na otroke, mladostnike in odrasle. Biserka Marolt Meden, ki se zavzema za spoštovanje pravic vseh in skrbi za ogrožene skupine, otroke, bolne, starejše. Anita Ogulin, človekoljubka, ki otroke, mlade in starše iz stisk pospremlja v dostojno življenje. Maja Plaz, predsednica društva SOS telefon, ki pomaga žrtvam nasilja. Filozofinja Renata Salecl, ki odpira poglede na družbene probleme iz širše perspektive. Danica Zorin Mijošek, prva dama kozmetične hiše Afrodita, ene največjih zaposlovalk v regiji.

Jožica Maučec Zakotnik je družinska zdravnica, ki jo je splet okoliščin zanesel v javnozdravstvene vode. Glasnica zdravega življenja in zavzeta zagovornica preventive, ki svoj strokovni čas že leta posveča promociji zdravja in preventivi na sistemski ravni. Opozarja na koristi državnih presejalnih programov za odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb. Svit, Dora in Zora. Sama sebi pravi »javnozdravstvenica«. Priloga Ona in revija Onaplus sta ji nocoj v Grand Hotelu Union podelili naziv Ona desetletja.Onin izbor vsako leto izpostavi izjemne Slovenke, ki s svojim življenjem in delom predstavljajo pogum, voljo, vztrajnost, neuklonljivost in navdih za vse nas. In vsako leto je za Ono 365 izbrana ena od njih. Ob desetletnici akcije pa je strokovna komisija (Sabina Obolnar, Ali Žerdin, Valentina Smej Novak, Bojana Leskovar) izbrala deset imen, ki so pomembno (u)krojila zadnje desetletje našega življenja. Prva med njimi je postala Ona desetletja.Jožica Maučec Zakotnik se je od zdravnice v Zdravstvenem domu Vič in kasneje v domu starejših občanov na Bokalcih hitro začela lotevati preventivnih programov za izboljšanje zdravja. Čeprav je rada opravljala svoj poklic, je na pobudo takratnega ministra za zdravje Dušan Kebra sprejela položaj državne sekretarke, saj so jo skrbeli » sistem, zdravje populacije, javnozdravstveni problemi, ki jih je treba sistemsko urejati«.Tako je s sekretarskega mesta skupaj z ekipo vpeljala Nacionalni program preventive srčno-žilnih bolezni v ambulante družinskih zdravnikov, vzpostavila 60 centrov s programom izvajanja delavnic za podporo spreminjanju življenjskega sloga, iniciirala »alkoholni zakon«, se lotila prehranske politike in strategije telesne dejavnosti, organizirala presejalni program Zora in začela s pripravami na Doro.Leta 2006 je vodila priprave na oblikovanje programa Svit, leta 2009 so ga začeli izvajati na nacionalni ravni za starostno skupino 50–69 let. Leta 2011 je vodila projekt Skupaj za zdravje, ki je nadgradnja preventive kroničnih bolezni. Spet kot državna sekretarka na ministrstvu za zdravje je med letoma 2017 do 2018 s sodelavci pripravila resolucijo o Nacionalnem programu duševnega zdravja, zakon o zbirkah podatkov v zdravstvu, ki je opredelil registre Dore in Svita ter register redkih bolezni, zagotovila financiranje prvih 20 centrov za duševno zdravje s sredstvi ZZZS. Od decembra 2018 vodi implementacijo Nacionalnega programa duševnega zdravja na NIJZ. Zaradi svojega dela in družbeno odgovornih dejanj je leta 2012 postala Ona 365. Takrat je odkrito povedala, da je težko delati v javnem zdravstvu, a da jo vsak dan vodi ljubezen do človeka. Pred mesecem dni je v pogovoru za revijo Ona izdala recept zdravega življenja, kakršnega se drži sama. V njem so pozitivna energija, dobra volja in iskren odnos do sebe in drugih.