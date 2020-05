Ortodont za odrasle

Neprecenljiva vrednost dobrega priporočila

FOTO: eZobozdravnik

Vrste zobnih aparatov za odrasle

FOTO: eZobozdravnik

Če so vaši zobje krivi, razmiki med zobmi pretesni ali imate nepravilen ugriz in vas to moti, potem vam lahko pomaga ortodont . Berite naprej in izvedeli boste, kako poiskati dobrega ortodonta in kakšne zobne aparate za odrasle poznamo.Gotovo vas zanima, kaj naredi večina, ko začne iskati ortodonta? Najprej povprašajo prijatelje in sorodnike, ali kdo pozna dobrega ortodonta.Ampak v Sloveniji je okrog 100 ortodontov, vi pa morate izbrati le enega.Zato je pravo vprašanje, ali je prijateljski nasvet dovolj, da boste sprejeli dobro odločitev? Morda. Če je ortodont odpravljal zobne nepravilnosti pri odraslem, potem boste dobili vsaj približno dober odgovor. Če je namestil zobni aparat otroku, pa je že nekoliko drugače.Dobra novica za vas je, da profesionalno pomoč pri iskanju dobrega ortodonta lahko kadarkoli poiščete na zobozdravstvenem portalu eZobozdravnik. Pomagajo vam pri izbiri ortodontske ordinacije, kjer nameščajo klasične zobne aparate in nevidne snemne zobne aparate Invisalign Naj vam razložimo, zakaj je pomembno dobro priporočilo in po kakšnih merilih izbirati ortodonta.Kot smo že zapisali, deluje v Sloveniji precej ortodontov v zdravstvenih domovih in koncesijskih ambulantah, veliko pa je tudi zasebnih samoplačniških ortodontskih ordinacij.Zato pred odločitvijo, katerega ortodonta izbrati, sami ne morete obiskati vseh ortodontov in preveriti, ali so prijazni in strokovno ustrezni. Težko je pridobiti tudi podatke o tem, ali imajo poštene cene za svoje storitve in ali omogočajo plačilo na obroke.Začnete lahko tudi brskati po spletu. Forumov se je sicer najbolje izogniti, saj je tam veliko prikritega oglaševanja, zato je težko ločiti zrnje od plev.Druga možnost je, da sami preverite več deset spletnih strani različnih ordinacij in nekaj podatkov boste zagotovo našli. Ključne informacije o tem, kolikšna bo končna cena zdravljenja, pa na spletu ne boste našli. Za pridobitev tega podatka je treba obiskati ortodonta, ki bo na podlagi pregleda in načrta zdravljenja določil ceno za zdravljenje.Pomembno pa je, da veste še nekaj. Cena za ortodontsko zdravljenje je v primeru namestitve klasičnega zobnega aparata zelo povezana s stroškom dela, ne pa toliko s stroški materiala. Zadnje ima pomembnejši vpliv na ceno sistema Invisalign.Za zagotovitev lepega nasmeha boste morali ortodonta obiskovati približno enkrat na mesec. Trajanje zdravljenja pa lahko traja tudi dve leti.Zdravljenje se začne s prvim pregledom, ki mu sledi ortopansko rentgensko slikanje. Za natančen ortodontski načrt zdravljenja je treba narediti še odtis zob, ki se lahko opravi klasično ali s posebnimi zobozdravstvenimi skenerji. Sledi namestitev zobnega aparata.Ko je aparat nameščen, so na vrsti redne mesečne kontrole, na katerih ortodont spremlja potek zdravljenja in opravlja posege, ki so potrebni za dosego končnega cilja – zdravega in lepega nasmeha.Iz doslej zapisanega je jasno, da boste s svojim ortodontom preživeli kar veliko časa.Če z njim med zdravljenjem ne boste zadovoljni ali če v tem času ne bo pridobil vašega zaupanja, je poznejša zamenjava dokaj težka. Vsak ortodont ima namreč svoje metode in pripravi poseben ortodontski načrt zdravljenja. V praksi se je že večkrat pokazalo, da ortodonti precej neradi jemljejo paciente drugih ortodontov.Zato je pomembno, da se odločite za namestitev zobnega aparata pri strokovnjaku, ki mu že od začetka lahko popolnoma zaupate. Zaupanje pa bo ustvarilo kakovostno priporočilo, ki jih pri eZobozdravniku pridobijo s pogovori s številnimi pacienti.Čeprav je odnos ortodonta do pacientov zelo pomemben, pa to ni edino merilo, po katerem se ocenjuje, kateri ortodont je za vas najbolj primeren.Gotovo je zelo pomemben dejavnik cena. Kot rečeno, v primeru klasičnega kovinskega zobnega aparata stroški materiala niso najpomembnejši pri oblikovanju cene, temveč to določa strošek dela, ki ga vsak ortodont določi po svoje.Kakšna bo »vaša« cena, je v prvi vrsti odvisno od čeljustne ali zobne nepravilnosti, pa tudi od lokacije, izkušenj in prepoznavnosti ortodontske ambulante.Cene namestitve zobnega aparata se znotraj slovenskih ortodontskih ambulant precej razlikujejo. Pri izbiri ortodonta se je izkazalo, da je za številne pomemben tudi način plačila, ker je strošek namestitve zobnega aparata lahko precej visok. Ortodont z možnostjo obročnega plačevanja je zelo iskan.Najboljši ortodont je torej tisti, ki mu zaupate zaradi prijaznosti, ima prilagodljiv delovni čas, ugodne cene in plačilne pogoje ter se za paciente zelo potrudi.Vsako priporočilo je v takšnih primerih zelo uporabno. Zato ne čakajte in poskrbite, da bo vaš nasmeh zasijal v polnem sijaju.Če vas zanima, kakšne zobne aparate ortodonti najpogosteje nameščajo odraslim pacientom, smo za vas pripravili nekaj dodatnih informacij.V preteklosti je bilo ortodontsko zdravljenje namenjeno predvsem mlajšim pacientom, z leti pa se je to spremenilo. Tudi številni odrasli so začutili potrebo, da bi izboljšali svoj nasmeh. Temu primerno se je v zadnjih letih prilagodila tudi ortodontska ponudba.V preteklosti so ortodonti odraslim najpogosteje nameščali klasični fiksni kovinski zobni aparat. Sestavljen je iz posebnih zvezdic, ki se prilepijo na zobe. Med zvezdice se napne poseben lok, s katerim ortodont uravnava zobe.Sčasoma sta se razvili dve podvrsti tega zobnega aparata – brezbarvni in samozaklepni zobni aparat Damon. Pri prvem gre za manjšo opaznost zvezdic in loka, saj kovino zamenjajo kompozitni in keramični materiali. Pri samozaklepnih zobnih aparatih pa so zvezdice narejene tako, da ni treba uporabljati barvnih gumic, zaradi česar je ustna higiena poenostavljena.Obstaja še ena vrsta fiksnega zobnega aparata, in sicer lingvalni. Ta se namešča na zadnjo stran zob, tako da se na daleč sploh ne opazi. Je pa ta tehnika za pacienta precej moteča pri uporabi, predvsem pa je zelo draga in jo izvaja le malo ortodontov.Zaradi lepšega videza se je pred leti v Združenih državah Ameriki razvil sistem nevidnih opornic, ki se ga je prijelo ime Invisalign.Gre za snemljive folije, ki so narejene iz posebne plastične mase in so praktično neopazne. To je številne paciente prepričalo, da je lahko tudi v odrasli dobi idealen čas za poravnavo zob.Ima pa Invisalign še eno pomembno prednost. Bistveno boljša je ustna higiena, saj opornice lahko snamete in si umijete zobe, tako kot je treba.Ima pa tudi Invisalign svojo slabo stran: precej višjo ceno od klasičnega zobnega aparata.Ko smo ravno pri ceni zobnih aparatov, je pogosto vprašanje odraslih pacientov, ali zavarovalnica ZZZS kaj prispeva k plačilu zdravljenja. Žal je odgovor negativen. Ministrstvo za zdravje na podlagi zakonodaje podeljuje koncesije ortodontom samo za odpravo nepravilnosti pri otrocih. Pri tem pa velja opozorilo, da je treba njihovo zdravljenje začeti pravočasno.Ker so čakalne dobe izjemno dolge, pri čemer ne govorimo o mesecih, temveč o letih, se številni starši raje odločijo za izbiro samoplačniškega ortodonta in tako poskrbijo, da njihov otrok hitreje pride do lepega nasmeha.