Pastile Omega-3 – inovativna oblika za prijetno vsakodnevno jemanje

Pastile OMEGAStrong® – inovativna oblika omega-3

Super čiste maščobne kisline omega-3 najvišje kakovosti



Prednosti mehkih pastil OMEGAStrong®

Omega-3 EPK in DHK imata vlogo pri delovanju srca (dnevni vnos 250 mg).

OMEGAStrong® je prehransko dopolnilo. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Priporoča se zdrav način življenja.

To so Eskimi z Grenlandije. Zanje je značilno, da imajo prehrano, bogato z maščobnimi kislinami omega-3. V Sloveniji pa ni tako.Trudite se na primer z iskanjem kakovostnih živil, kot so plave ribe, ostrige, nekatera semena, avokado, oreški itd., in njihovo nadaljnjo pripravo. Poleg tega je lahko tu še neprijeten okus ribjega olja, spahovanje po zaužitih maščobnih kislinah omega-3 in težavno požiranje kapsul.Zdaj teh zadreg ni več., ki razreši vse omenjene izzive. Pastile OMEGAStrong® so novejša oblika maščobnih kislin omega-3. So mehke in zelo dobrega okusa. Nimajo motečega vonja in občutka po ribjem olju.Enostavno jih prežvečite, kjerkoli, kadarkoli, celo brez kapljice vode. Pastile gredo enostavno po grlu., ki koristi vašemu srcu, možganom in vidu,Mehke pastile OMEGAStrong® zagotavljajo 44 % večji izkoristek kot kapsule.To pomeni, da se lahko maščobne kisline omega-3 v obliki pastil veliko bolje razgradijo, telo pa jih lahko vsrka v večji količini kot iz kapsul, ki so sicer najpogostejša oblika jemanja omega-3.Vir maščobnih kislin omega-3 v mehkih pastilah OMEGAStrong® so zgolj sardoni. Majhne plave ribe z začetka prehranjevalne verige, ki jih gojijo v enem najčistejših delov pacifiškega oceana, certificiranem z oznako Friend of the Sea*.Izjemno čistost maščobnih kislin omega-3 omogoča edinstven proces prijazne in trajnostno naravnane proizvodnje. Ta zagotavlja najvišjo kakovost z nadziranjem in testiranjem dodatnih 24 izbranih kritičnih dejavnikov.*Cilj Friend of the Sea (prijateljev morja) je zaščititi oceane za prihodnje generacije. S pomočjo promocije certificirane trajnostne morske hrane in maščobnih kislin omega-3, pridobljenih s trajnostnim ribolovom in ribogojstvom, proizvaja izdelke, prijazne do oceanov.Poleg 44 % boljšega izkoristka je okus pastil prijeten in dober. Uživanje ne povzroča spahovanja, zato so OMEGAStrong® primerne za ljudi z občutljivim želodcem.Za doseganje priporočenih količin maščobnih kislin omega-3 zadostujeta že 1 do 2 pastili na dan.1–2 mehki kapsuli na dan požvečite med jedjo ali neposredno po njej.Poleg tega so mehke pastile OMEGAStrong® brez sladkorja, umetnih sladil, glutena, laktoze, umetnih arom ali barvil in so primerne za sladkorne bolnike.Uživanje maščobnih kislin omega-3 v obliki dodatkov, kapsul ali olja veliko prispeva k zdravju. Če bi želeli preizkusiti novost, vas vabimo, da jih poskusite.