FOTO:Po epidemiji bo čas tudi za konopljo

Ljubljana – Poslanci so ministrstvu za zdravje že večkrat naložili ureditev področja gojenja in uporabe konoplje v medicinske namene, nekaj jih zagovarja tudi rekreativno uporabo, večina pa je za regulacijo, ne za popolno legalizacijo. A na ministrstvu za zdravje se nič ne premakne, oziroma kot pravi Dušan Nolimal iz NIJZ, »vse je na mrtvi točki«. Tako je že vse od oktobra 2016.Nalogo za ureditev področja ima tako kot prejšnja vlada v koalicijski pogodbi zapisano tudi sedanja. Iz SDS na naša vprašanja niso odgovorili, prav tako ne v Desusu, čeprav strankina ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec in minister za zdravje ...